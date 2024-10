Kerek egész lett a Csináljuk a fesztivált! zsűrije

Decemberben a Csináljuk a fesztivált! színpadán újulhatnak meg hazánk legnagyobb slágerei szombat esténként a Dunán. A zenés show következő szériája egyedülálló zenei időutazással és száz évet felölelő slágercsokorral várja a közönséget. Az újdonságokról a műsor állandó házigazdái, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre meséltek.

A Csináljuk a fesztivált! az ország legnagyobb zenés tévéshow-ja, ahol a család minden tagja együtt élvezheti a korszakokon át rajongott, ikonikus magyar slágereket. Különlegessége, hogy nemcsak az örökzöld dalokat mutatja be sosem látott módon, hanem a zsűri segítségével a slágerek háttértörténeteire is fény derül: zeneszerzőkről, dalszövegírókról és előadókról is hallhatjuk személyes élményeiket.

A különleges zenei időutazás december 7-től folytatódik, a műsort vezető Rókusfalvy Lili és Fodor Imre mellett visszatér a zsűriszékbe az ország kedvenc házaspárja, a Fonogram-díjas Balázs Klári és az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas Korda György, valamint a zenés színpadokról ismert Jászai Mari-díjas színművész, Janza Kata. Az ítészek köre Bereczki Zoltán eMeRTon-díjas előadóval, zenei producerrel válik teljessé. A további újdonságokról a műsor házigazdái meséltek az M2 Petőfi TV vendégeként.

„A közönség igényeire figyelve, a nagy kedvencek megmaradnak, lesz egy lírikus elő-karácsonyi és egy bulis szilveszteri adás, de meglepetések is, mert ezektől mindig kicsit felfrissül a formátum. Például olyan csavarral is készülünk, hogy duettként mutatunk be egy olyan slágert, amelyet eredendően egyéni dalként ismerünk” – mesélte a Duna zenés showműsorainak állandó háziasszonya, Rókusfalvy Lili. Hozzátette, a zsűri átalakulása is fontos része a megújulásnak, az újonnan csatlakozó Bereczki Zoltánt régi barátság és kölcsönös szakmai elismerés fűzi a zsűri többi tagjához, így az összhang adott.

„A műsor előtti fotózáson azt tapasztaltuk, hogy Bereczki Zoltán az első pillanattól kezdve megtalálta a helyét a zsűriben. Janza Katával évszázados kollégák és barátok, a Korda házaspár pedig már a második évadban is kifejtette – amikor az LGT: Szól a rádió című dalával versenyzett –, hogy mennyire tisztelik őt a tehetségéért és szakmai hozzáértéséért. Biztos vagyok benne, hogy sok zenészsztorit hallhatunk majd tőle, hiszen amellett, hogy tehetséges énekes, színész és táncos, a dalszerzéshez is remekül ért, tapasztalt zenei producer” – hangsúlyozta Fodor Imre.

A közönség szavazatai alapján véglegesedett repertoár gondosan válogatott magyar szerzeményeket sorakoztat fel. Az új évadban – többek között – Rúzsa Magdi, Máté Péter, az Edda Művek és a Magna Cum Laude népszerű dalai várják a nézőket.

Csináljuk a fesztivált! – december 7-től szombat esténként a Dunán.

