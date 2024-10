Beleszédültek a kutatók Kubik Anna családfájának felderítésébe

A Kossuth-, Kazinczy- és Jászai Mari-díjas, a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett színművész, érdemes művész az M5 kulturális csatorna Családfamesék című műsorának köszönhetően ismerhette meg ágas-bogas családfáját. Még a tapasztalt családfakutatókat is komoly kihívás elé állította terjedelmes és történetekben gazdag rokonsága.

A Magyar Nemzeti Levéltár Lángliliom utcai kutatótermében láthatta meg először Kubik Anna teljes családfáját. A színművész őseinek felkutatása csak első látásra tűnt könnyűnek: eleinte néhány faluval költözött messzebb egy-egy nemzedék, ám minél messzebbre jutottak a kutatók, annál bonyolultabbá vált az azonosítás. Kubik Anna több felmenője próbált szerencsét külföldön, jellemzően az ígéret földjén, az Amerikai Egyesült Államokban – derült minderre fény a közmédia kulturális csatornáján látható Családfamesék című műsor legutóbbi adásában.

„Bár arról tudtam, hogy az egyik nagyapám élt San Franciscóban, az nagyon meglepett, hogy anyai és apai részről is felbukkantak rokonok az Újvilágban. Ki gondolná, hogy egy világot átölel egy ilyen kis apró, Veszprém környékéről származó család” – csodálkozott rá Kubik Anna családja történetére a levéltári adatokat tanulmányozva. A Budapest díszpolgára címmel kitüntetett színművész a Bakonyaljáról származik, de rokonai messzire szakadtak: nagynénéje New Yorkban telepedett le, míg nagyapja San Franciscóban vállalt munkát a jobb élet reményében. A műsorban arra is választ kapott, miért lehet, hogy bár sok amerikai történetet hallott nagyapjától, még sincs semmilyen hivatalos adat arról, hogy ott járt.

„Ez egy erős feltételezés, de a fiumei levéltárban találkoztam már olyan esettel, hogy valaki elszegődött matróznak egy hajóra, így nem kellett kifizetni az útiköltséget, majd amikor odaért a hajó New Yorkba, akkor elszökött. Munkát vállalni mindig egy oda-vissza útra lehetett, viszont amint megérkezett a hajó, többen leugráltak, hogy olcsón jussanak ki Amerikába” – vázolta az egyik lehetséges magyarázatot Pelles Márton gazdaságtörténész.

Kubik Anna a műsor által azt is megtudhatta, hogy éltek-e felmenői Erdélyben, és volt-e nemesi származású elei között. A teljes adás újranézhető a Családfamesék Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi epizódok is.

Kiemelt kép forrása: MTVA