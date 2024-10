Poór Péter újságíróként is kipróbálta magát

Elsősorban énekesként tartják számon a Máté Péter-díjas előadót, Poór Pétert, azonban a Kossuth Rádió vendégeként arról is mesélt: volt idő, amikor újságíróként próbálta ki magát. Írásai több mint 10 éven át jelentek meg különböző lapokban, ezekről is részletesen mesélt az Örökzöld című műsor legutóbbi adásában.

A Táncdalfesztiválok egykori rajongott énekese, Poór Péter fantasztikus karriert futott be. Nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi színtéren is sikert aratott, hiszen számos külföldi turnén vett részt, és nemcsak magyarul, hanem angolul, németül, olaszul, spanyolul, oroszul és héberül is énekelt. Az őt körülvevő népszerűség része volt az is, hogy a budapesti éjszakában gyakran felismerték, és ez sokszor megnehezítette számára az ismerkedést. Randevúit rendszeresen megzavarták a rajongók vagy zenésztársak, de erre most már vidámsággal tekint vissza – minderről a Kossuth Rádió Örökzöld című műsorának következő adásában beszélt az előadó.

A Máté Péter-díjas énekes karrierje során azonban akadt egy nehéz időszak is, de erről kevesen tudnak. Egy pénzügyi változás következtében egy időre veszélybe került az előadóművészi megélhetése. „Úgy emlékszem, jött egy több mint három hónapig tartó, komolyabb leállás az iparágban. Egy előadóművésznek sem voltak fellépései, nekem sem” – emlékezett vissza Poór Péter.

Az akkori helyzet kényszerítette arra, hogy új utakat keressen, és meglepő módon újságíróként próbálta ki magát. Egy pletykalapban róla megjelent cikkre írt válasza felkeltette egy főszerkesztő figyelmét, aki lehetőséget adott neki a publikálásra. Így indult a 12 éven át tartó újságírói karrierje, amely alatt több különböző újságban is megjelentek írásai. Poór Péter életének és karrierjének izgalmas részleteiről többet is megtudhatunk a Kossuth Rádió Médiaklikk-oldalán újrahallgatható adásból.

Örökzöld – szombatonként 19:05-től Balog Tamással.

Kiemelt kép: Poór Péter a Csináljuk a fesztivált! című műsor III. évada hatodik adásának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2023. október 6-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)