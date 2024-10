Kovács Katit ünnepli hétvégén a Dankó Rádió

A magyar könnyűzene legendás énekesét, Kovács Katit köszönti születésnapja alkalmából a magyar zene rádiója, a Dankó Rádió. Október 26-án és 27-én nemcsak jól ismert dalait, hanem egy exkluzív interjút is hallhatnak vele.

Kovács Kati repertoárját több mint 500 dal alkotja., 16 lemeze jelent meg Magyarországon, 25 külföldön, és a világ 5 kontinensén is koncertezett már. Az első áttörést az 1965-ös Ki mit tud? verseny győzelme hozta meg számára, zenei stílusát főleg a beat, a pop és a rock határozza meg.

Szakmai elismerésként 1986-ban átvehette a legmagasabb zenei kitüntetést, a Liszt Ferenc-díjat, majd 2014-ben megkapta a kultúra és a művészet területén adható legmagasabb állami elismerést, a Kossuth-díjat is. Több évtizedes páratlan pályafutása és közelgő születésnapja alkalmából tematikus hétvégével tiszteleg a művész előtt a Dankó Rádió.

„Engem a sors alakított” – mondta az énekesnő a Dankó Rádió stúdiójában Budai Beatrix műsorvezetőnek arról, hogyan is alakult művészi pályája és miért kezdett el énekelni annak ellenére, hogy eredetileg építész akart lenni. Kovács Kati ma is szívesen énekel és koncertezik, emellett dalszövegeket is ír.

A Dankó Rádiónak adott exkluzív interjújában – a többi között – mesél arról, hogyan lelt rá hivatására, milyen volt együtt dolgozni Hofi Gézával, és azt is elárulja majd, mihez kezdett a Kossuth-díjával, miután azt 2014-ben átvette. A beszélgetés az adásba kerülés után elérhető lesz a Médiaklikken és podcast formájában a SoundCloudon is.

Kiemelt kép forrása: MTVA/ Lakatos Péter