Kincsként őrzi az egykori NDK-s szupertalálmányt Gáspár Tibor

Legkedvesebb tárgyi emlékeit mutatta be az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorának Kincsesláda sorozatában Gáspár Tibor. A Miskolci Nemzeti Színház művészének egyik kedvence egy morzsaporszívó, és azt is elárulta, miért.

Gáspár Tibor több közkedvelt magyar film mellett a mai napig színpadon is elvarázsolja a közönséget. Frissen végzett főiskolásként, 1980-ban szerződött Miskolcra, majd több vidéki színházban játszott, végül 2016-tól tért vissza hivatalosan társulati tagként. Itt kereste fel a Jászai Mari-díjas színművészt az M5 stábja, hogy bemutathassák legkedvesebb relikviáit a Kincsesláda című sorozatukban.

Szívéhez nőtt jelmezei mellett két személyes tárgyat is bemutatott a nézőknek: egy családi ereklyeként őrzött sétapálcát, amit testvére, Gáspár Sándor színművész őrzött eddig a falán, de egy előadás kedvéért kölcsönkért, valamint egy NDK-ból származó morzsaporszívót.

„Személy élmény fűz ehhez a tárgyhoz. Ezt a morzsa, vagy autós porszívót még az NDK-ból hozták a szüleim a 70-es években. A Furcsa pár című darabban egy rendmániás férfit alakítottam, és amikor megtaláltam otthon, elhoztam a főpróbára. Váratlanul, a kötényem zsebéből elővettem, és Görög László kollégám morzsáit ezzel kezdtem eltakarítani. Különlegessége, hogy még most is tökéletesen működik” – mondta Gáspár Tibor, és állítását bizonyítandó be is kapcsolta a gyártása idején luxuscikknek számító kisgépet. A teljes összeállítás újranézhető a Médiaklikken a Librettó idézett adásában.

