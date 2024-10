Még pelenkát hord, de néhány hónap alatt a művészvilág sztárja lett a hároméves „Mini Picasso”

Még pelenkát hord, de néhány hónap alatt az Instagram és a művészeti világ sztárja lett: Laurent Schwarzot egyes médiumok már Mini Picassónak is elnevezték.

A bajorországi Neubeurnban, a családi házban berendezett műhelyében a hároméves német kisfiú absztrakt motívumokat tartalmazó képeket fest ecsettel, hengerrel, sőt gyakran a festékbe mártott ujjával. A képek gyakran nála sokkal nagyobbak.

A kisfiú egy éve fedezte fel ezt a szenvedélyét, egy családi szállodában eltöltött nyaraláskor, ahol festőműhely is volt. Hazatérésük után „egyfolytában csak festeni, festeni és festeni akart” – mondta el édesanyja, a 33 éves Lisa Schwarz.

A szülők műhelyt rendeztek be a házukban a kisfiúnak, vásznat és festéket vettek neki. Instagram-oldalt is nyitottak, ahol fényképek és videók kíséretében számolnak be a gyermekük munkásságáról.

🇩🇪 À seulement deux ans, Laurent Schwarz peint des tableaux d’art abstrait qui se vendent jusqu’à 6 500 € ! Il est déjà suivi par plus de 44 000 personnes sur Instagram ! 🎨(Ouest-France) 🎥 laurentsart pic.twitter.com/VGKjpTe3Ul — Le Média Positif 🍀 (@LMPositif) June 30, 2024

Lisa Schwarz elmondta, hogy egy hónap alatt tízezer követőjük volt, pedig nem is igyekeztek gyorsan megosztani a festményekről készült képeket a családtagokkal és a barátokkal.

Közben a médiumok és a közösségi portálok hatalmas érdeklődése közepette özönlenek az első megkeresések a galériáktól a csodagyerek műveinek megvásárlására.

A közösségi médián immár 90 ezer követője van. Egy szeptember végén Neubeuernben rendezett árverésen a világ minden részéről összegyűlt vásárlók

néha többszázezer eurót is ajánlottak a műveiért. Az édesanya hihetetlenkedve mesélte: az érdeklődők között egy híres amerikai színész és királyi családok is voltak.

A kis Laurent nem az egyetlen, aki gyermekkorában ragadott ecsetet. A jelenség világszerte tapasztalható, a média által bemutatott új „kis Picassók” nem ritkák.

2022-ben a tízéves amerikai Andres Valenciának a kubizmus spanyol mestere ihlette képei több százezer euróért keltek el. Korábban, az 1990-es évek végén a „kis Picassólánynak” becézett román Alexandra Nechita vonta magára a művészvilág figyelmét tizenkét éves korában, és számos más példa idézhető világszerte.

A Schwarz-szülők még mindig nem tértek magukhoz a meglepetéstől, amit a kisfiú sorsának alakulása okozott. Mint mondták, a képeiért kapott pénzt egy, a nevére nyitott számlán helyezik el, amellyel a nagykorúsága elérése után szabadon rendelkezhet.

„Tanulhat festészetet, vehet autót, játszhat hangszeren vagy focizhat. Ezt neki kell eldöntenie. A legfontosabb, hogy boldog legyen” – mondta a 43 éves Philippe Schwarz, az édesapa.

Kiemelt kép forrása: Youtube/BPT