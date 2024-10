Janza Kata drámai arckifejezéssel ült a zsűriben

A Csináljuk a fesztivált! zsűritagja, Janza Kata a Szerencse Szombatban mesélt el részleteket a december 7-én kezdődő legújabb évadról. A Jászai Mari-, eMeRTon- és Honthy-díjas színművész azt is megosztotta a műsorvezetőkkel – Tótfalusi Fannival és a legutóbbi évad győztes slágerének előadójával, Freddie-vel – milyen kihívással szembesült ítészként.

Decemberben újra jelentkezik szombat esténként a Duna nagyszabású zenés showműsora. Janza Kata a Szerencse Szombat vendégeként elárulta, milyen szálak fűzik a Csináljuk a fesztivált!-hoz: „Kezdetben lelkes nézője, majd izgatott versenyzője, ezután boldog zsűritagja lettem a műsornak, és nagyon örültem, hogy az új évadra is felkérést kaptam.” A Jászai Mari-díjas színművész az előző évadban első alkalommal foglalt helyet a zsűriben és rögtön komoly kihívással nézett szembe: „Az előző évadot újranézve láttam magamon, hogy milyen drámai arckifejezésem van, mert egy-egy dalnál rögtön szerepbe helyeztem magam, és azon gondolkodtam, hogyan vittem volna színpadra az adott produkciót”. A megújult zsűri tagja elárulta, hogy korábbi versenyzőként tökéletesen átérzi a fellépők helyzetét: „Nekem is ki kellett lépnem a komfortzónámból, amikor egy Révész-dallal versenyeztem, amelyet aztán egyébként meg is tartottam a repertoáromban.”

Az új évad az 1910-es évektől egészen napjainkig válogat a közönségkedvenc magyar dalokból. „A show-ban különböző évtizedekből hallhatunk slágereket, és elsősorban a dalokra kell koncentrálnunk, el kell vonatkoztatnunk a szerzeménynek új szárnyakat adó előadótól” – szögezte le a musicalszínész, hozzátéve, hogy nagyon élvezi a különböző korszakok nyújtotta változatosságot. „Az operettek világa a szívemnek kedves, de a 80-as évek és a diszkó korszak is közel áll hozzám, valamint kevesen tudják rólam, de szeretek rockkoncertre járni.” A zsűritag azt is kiemelte, hogy a műsor nemcsak az idősebbeket repíti vissza az időben. „A fiatal generációnak a felfedezés örömét nyújtjuk, megismerhetik a legnagyobb magyar slágereket és részt vehetnek az időutazásban”.

Janza Kata további részleteket osztott meg a negyedik évadról: „Nagy találkozások, duettek, meglepetések várnak a nézőkre, a többi közt a műsor ünnepi adásokkal is készül. A karácsony előtti napokban lírai dalokkal hangolódhatnak, szilveszterkor pedig fergeteges produkciók alapozzák meg az önfeledt szórakozást”.

Csináljuk a fesztivált! – december 7-től a Dunán.

Kiemelt kép: Janza Kata (Fotó: MTVA/Madaras-Czinszky Andrea)