Érdekes párhuzamra lelt Gryllus Vilmos saját és egyik őse életében

A Kaláka együttes alapítója az M5 Családfamesék című műsorából megtudta, a zenei hagyományok generációk óta jelen vannak családjában. Meglepetten értesült róla, hogy dédapja fia, ifj. Selmeczy Pöschl Vilmos 19 évesen alapított egy máig létező dalkört, pont olyan idősen, mint amikor ő is életre hívta zenekarát.

A „gryllus” latinul tücsköt jelent, és ahogy ez a rovar a mesékben jellemzően hegedűjével tűnik fel, úgy Gryllus Dánielt is mindig a zenével kapcsoljuk össze. A Kaláka együttes oszlopos tagja az M5 Családfamesék című műsorának legutóbbi adásában tűnt fel, és neve eredete mellett azt is megtudhatta, hogy már több nemzedék óta jelen van családjában a zene szeretete.

„Legyen az lelkész, mérnök vagy más műszaki ember, a zene valahogy minden ősöm életében felbukkant. Valakinél kóruséneklésben, másnál házi muzsikában. Nagy öröm ez nekem, nem minthogyha ezzel indokolnám a saját pályafutásomat, hogy mérnökből muzsikus lettem” – fogalmazott a kétszeres Kossuth-díjas, Prima Primissima kitüntetett és Örökség-díjjal elismert zenész, aki őseiről édesapjának köszönhetően már sok tényt ismert, mivel nyugdíjasként családfakutatásba kezdett.

Az M5 műsora azonban tudott újdonságokkal is szolgálni Gryllus Dánielnek. Noha a családi legendáriumban sok zenés történet van, azt nem tudta, hogy Selmeczy Pöschl Vilmos nevű dédapjának azonos nevű fia 19 évesen szervezte meg a budai Szent Cecília Dalkört, amely még ma is létezik, csak más néven. Gryllus Dániel rácsodálkozott erre a tényre, hiszen ő szintén ennyi idős volt, amikor a Kaláka együttest alapította.

Arról sem volt tudomása, hogy sok rokonának volt háromnál is több keresztneve, egy hölgy pedig a Frigyes férfinevet is viselte. A műsor szakmai támogatását végző Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai hangsúlyozták, az 1800-as években ez nem volt szokatlan: uralkodók és közemberek egyaránt viseltek akkoriban az ellenkező nemhez köthető utónevet.

Az anyai vérvonal is bővelkedett értelmiségiekben, de zeneértőkben is. Ükapja, Fogarassy Gábor megbecsült tanár volt, aki sokfelé élt és dolgozott, végül Karcagon telepedett le. A magyar- és a latinnyelv oktatása mellett hangjegyes éneklést tanított, énekkart vezetett és később igazgatóvá is megválasztották. A műsorban felkeresték sírhelyét, és ez mélyen megérintette Gryllus Dánielt, hiszen 74 évesen járt ott először. A további részletek megtudhatók a Családfamesék Médiaklikk-oldalán elérhető epizódból.

