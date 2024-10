Korda György szerint a Csináljuk a fesztivált! kiemelkedik más zenés tévéműsorok közül

A magyar könnyűzene slágerei ismét versenybe szállnak a Csináljuk a fesztivált! színpadán. A Duna népszerű műsora negyedik évadával tér vissza december 7-én. Korda György és Balázs Klári ismét zsűriként válogat az 1910-es évektől egészen napjainkig a jobbnál jobb magyar zenékből.

A Csináljuk a fesztivált! nemcsak a magyar zene ünnepe, hanem lehetőség arra, hogy a régi kedvencek újraéledjenek, és új generációk is felfedezhessék őket – mutatott rá Korda György a Duna Családi kör című műsorának vendégeként.

„Merőben különbözik a többi zenés televíziós műsortól, hiszen értéket teremtve szórakoztat, és azt is bebizonyítja, hogy a több évtizedes slágerek ma is fantasztikusak. Őrületes munka van egy-egy forduló mögött, rengeteg ötlet és kreativitás. A közönség persze csak az összhatást, a végső produkciót látja. A néző pedig nem szakmai zsűri, őt nem érdekli a hangnem vagy a hangszerelés. Az alapján dönt, hogy végeredményben egy dal sláger vagy sem” – hangsúlyozta az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas előadóművész. Felesége és zsűritársa, Balázs Klári is büszkén beszélt a műsor hatásáról.

„Jó érzés megtapasztalni, hogy az új generáció beleszeret a régebbi korok dalaiba. Lehet, hogy valaki még nem is élt akkor, amikor az adott sláger megjelent, mégis bele tud szeretni a műsor miatt” – emelte ki a négy évtizede színpadon álló Fonogram-díjas énekes.

A Csináljuk a fesztivált! nemcsak nosztalgia, hanem élő kapocs a különböző zenei korszakok és generációk között, amely újra és újra képes meglepni a közönséget. A Duna népszerű showműsorának folytatásában a legendás slágereket ezúttal is látványos produkciók kísérik majd, új ítészként Bereczki Zoltán – a műsor korábbi évadának sztárelőadója – csatlakozik a zsűrihez.

Csináljuk a fesztivált! – december 7-től újra a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga