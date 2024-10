Csukás István üzenetét örökre megjegyezte Forró Bence

A Család-barát műsorvezetőjének volt szerencséje még 2018-ban munkája kapcsán találkozni és beszélgetni Csukás Istvánnal. Sokak kedvenc meseírójának gyermeki lélekről szóló gondolatai máig visszhangoznak benne – idézte fel Forró Bence a Csukás Meserádió online videójában.

A Futrinka utca Buksi kutyája volt Forró Bence kedvenc mesekaraktere gyerekkorában – árulta el a Csukás Meserádióban esti mesét olvasó műsorvezető a csatorna online oldalán látható videóban. A Duna műsorvezetője azt is elmondta, szereti azokat a történeteket, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki értékes, függetlenül attól, hogyan néz ki, vagy miként gondolkodik.

Forró Bence felidézte, milyen nagy élmény volt számára, hogy munkája miatt találkozhatott azzal az emberrel, akinek meséin felnőtt. Csukás Istvánnal a Duna nyári magazinműsorának köszönhetően 2018-ban volt szerencséje beszélgetni, akkori mondatára máig élénken emlékszik.

„Egyetlen gondolata elkísér, és a mai napig bennem él. Azt mondta, a kütyük jönnek-mennek, de a gyerekek gondolkodása nem változik. Akkor, 2018-ban még egy jól hangzó mondat volt, aztán megszületett a fiam, és megértettem, mennyire igaz, amit mondott. Látom már, hogy a gyermeki agy és lélek most is ugyanúgy működik, bármennyire is megváltozott a világ a mi gyerekkorunkhoz képest. Szép ez az állandóság.”

Csukás Meserádió – Rádió egyfejűeknek elérhető a www.csukasmeseradio.hu oldalon, illetve IOS és Google Play áruházban letölthető applikáción keresztül is.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga