Rendhagyó körülmények között lépett életében először színpadra Kiss Mari

Születésnapja alkalmából köszöntötték a Családi kör stúdiójában a Jászai Mari-díjas színművészt. Kiss Mari pályafutása emlékezetes mozzanatai közül kiemelte, mindössze négyéves volt, amikor először állt színpadon és szórakoztatta a telt házas kultúrotthon közönségét.

Számtalan színház- és filmszerep kötődik Kiss Mari nevéhez, a színművész a Családi körben születésnapja kapcsán beszélt jelenlegi munkáiról és tekintett vissza karrierje kezdetére, amikor egy havas téli napon először lépett színpadra mindössze négyévesen szülőfalujában, Bükkaranyoson.

„A kultúrházba vártak egy tánccsoportot fellépésre. Akkoriban igazi, nagy telek voltak még, a rengeteg hó miatt azonban az őket szállító busz elakadt a falu szélén. Az emberek, akik már megtöltötték az intézményt, csak vártak, köztük én is. Édesapám, hogy a nézők ne unatkozzanak, megkérdezte tőlem, szeretnék-e énekelni. Igennel feleltem, azon nyomban feltettek a színpadra és míg be nem futott a tánccsoport, folyamatosan énekeltem a népdalokat” – emlékezett vissza a havas estére Kiss Mari. A Családi körben az is elárulta, nagymamájától tanulta a sok szép nótát, aki gyakran énekelt neki.

