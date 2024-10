Hét év után ismét Budapesten ad koncertet a The Offspring

Az Offspring hét év után jövőre visszatér Magyarországra. A világhírű kaliforniai punk-rock csapat 2025. október 31-én a fővárosi MVM Dome-ban ad koncertet.

A zenekar múlt héten tette közzé legutóbbi albumát Supercharged címmel, amelyet a most bejelentett The Offspring: Supercharged Worldwide in ’25 című világkörüli turné keretében népszerűsítenek – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

Az Offspring 1984-ben alakult a kaliforniai Garden Grove-ban. Eddigi negyvenéves pályafutásuk során tizenegy stúdióalbumot adtak ki, a szintén kaliforniai Green Day-jel és Rancid-del együtt nekik tulajdonítják, hogy a kilencvenes években ismét népszerűvé vált a rockzene. A csapat az évek során több mint 40 millió lemezt adott el világszerte, ezzel az egyik legnagyobb eladást produkáló rockzenekarrá vált.

A zenekar múlt héten kiadott lemeze, a Supercharged agresszív, mégis dallamos, jellegzetesen dél-kaliforniai, mégis univerzális anyag.

A Bob Rock produceri munkájával készült tíz dal a dél-kaliforniai punk színtér születésében meghatározó szerepet játszó Offspringet ereje teljében mutatja. A frontember Dexter Holland dalszövegei élesek, számos történetet saját életéből merített.

Az Offspring idén ünnepelte harmadik lemeze, a világszerte hatmillió példányban fogyott Smash megjelenésének 30. évfordulóját. Az 1998-as Americana című albumból 15 milliót adtak el. Az Offspring először 2008-ban járt Magyarországon – akkor a VOLT Fesztiválon -, később játszott a Szigeten és a Fezenen is, legutóbb 2018-ban a budapesti Tüskecsarnokban lépett fel.

Az együttes továbbra is járja a világot, megszólítva a fiatalabb generációkat is, amelyeket ugyanaz a szorongás és agresszió jellemez, amelyre az Offspring zenéje épült. Tavaly a Queen gitárosa, Brian May, valamint Ed Sheeran is csatlakozott hozzájuk a színpadon különböző koncerteken, Sheeran Offspring-tetoválását is megmutatta.

Dexter Holland énekes-gitáros a rock egyik reneszánsz embere. A Dél-kaliforniai Egyetemen (USC) molekuláris biológiából szerzett doktori címet, disszertációját a HIV-kutatásból írta. Emellett profi pilóta, okleveles repülésoktató, aki önkéntesként vállal orvosi betegszállító repüléseket. Saját csípős szósz gyártó céget is vezet, a Gringo Banditót.

Az Offspringben mellette Noodles (gitár, vokál), Todd Morse (basszusgitár, vokál), Jonah Nimoy (gitár, billentyűs hangszerek, vokál, ütőhangszerek) és Brandon Pertzborn (dob) szerepel.