Napjaink dzsesszzenéjének két korszakos gitárosa lép fel Budapesten

Napjaink dzsesszzenéjének két korszakos gitárosa, Al Di Meola és Mike Stern dupla koncerten lép fel zenekaraival november 10-én az Erkel Színházban.

Az Al Di Meola Electric Band több mint három és fél évtized után tér vissza Budapestre, és november 9-i koncertjük után másnap is színpadra lépnek – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Al Di Meola évtizedek óta a világ legjobb gitárosai közé tartozik. Az összetett ritmikai szinkópák, a provokatív lírai dallamok és a kifinomult harmóniák iránti folyamatos rajongása áll zenéjének középpontjában.

Jelenlegi zenekarában Elias Tona basszusgitáron, Carmelo Medina gitáron, Luis Alicea és Gisella Giurfa dobon, Gumbi Ortiz ütőhangszereken játszik. Az Electric turné során a Return to Foreverrel készített dalok mellett korai lemezeiből is válogat szerzeményeket, többek között a Land of the Midnight Sunról, az Elegant Gypsyről és a Casinóról. Elmondása szerint korai gitárjához is visszatért, az 1971-es Gibson Les Paul Customhoz.

„Ezt a gitárt használtam az első Return to Forever lemezeken, amikor 19 évesen csatlakoztam a zenekarhoz. Ez volt az Elegant Gypsy borítóján is, ezen játszottam a Land of the Midnight Sun-on. A hetvenes évek óta nem játszottam rajta, a hangja, ahogy az 50 wattos Marshallomon megszólal, az egyik legütősebb hangzás, amit valaha hallottam” – idézte a művészt az ajánló.

Az október 10-i est másik főszereplője Mike Stern, a modern dzsessz és dzsessz-rock kiemelkedő gitárosa, aki világszerte a legismertebb koncerttermekben és fesztiválokon lép fel.

A nagyszerű technikával rendelkező művész a szakma, a kritika és a közönség elismerését egyaránt kivívta.

Gitárjátékának egyedisége abban rejlik, ahogy a dzsessz eleganciáját és könnyed virtuozitását a rock energiájával és feszültségteremtő erejével ötvözi. Olyan sztárokkal játszott együtt, mint Billy Cobham, Miles Davis és Jaco Pastorius, tagja volt a Steps Aheadnek és a Brecker Brothersnek.

Az elmúlt évtizedekben saját nevét viselő zenekarával is komoly sikereket aratott. A Mike Stern Bandben Stern mellett is számos világsztár játszik: Dennis Chambers a dobos, Chris Minh Doky a basszusgitáros, Bob Franceschini a szaxofonos, és színpadra lép a német gitáros, Leni Stern is.

A JazzFest Budapest szervezésében megvalósuló estén a közönség akár gitárpárbajt is láthat Al Di Meolától és Mike Sterntől.

Kiemelt kép: Al Di Meola gitáros a Mándoki Soulmates zenekar Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó koncertjén a Szent István-bazilika előtti téren 2024. augusztus 18-án (Fotó: MTI/Lakatos Péter)