Pixelek a falon: a legszebb magyar mozaikok

Apróbb (vagy nagyobb) lapokból összeállított, a pixelek elve alapján kialakuló képek – ezek a mozaikok, amiknek világszerte legszebb példáit előző posztunkban mutattuk be . Most következzen a magyar mozaikművészet története, valamint hazánk legszebb mozaikjai!

Római villa, Balácapuszta (Veszprém vm.)

A Veszprém melletti Balácapusztán 1906-ban kezdték meg a hatalmas villaépület feltárását. Az épületben Pannonia legnagyobb mozaikjai kerültek elő, majd feltárták a 20-as számmal ellátott helyiség, közel hetven négyzetméteres padlózatát-szinte teljes épségben. A leletet, jelentősége és a megfelelő bemutatási körülmények biztosítása miatt 1926-ban a Nemzeti Múzeumba szállították, ahol kiemelt helyen, a földszinti előcsarnokban helyezték el. Az eredeti helyszínen időközben elkészült a nemrég felújított régészeti park, ami méltó módon mutatja be az egykori birodalmat tekintve is jelentős villagazdaságot. A mozaik természetesen fájóan hiányzott a teremből, így a közelmúltban elkészítették a 700 000 (!) lapból álló hatalmas padló hiteles másolatát, amit az eredeti teremben állítottak össze.

Hazánkban, ahogy a keresztény Nyugat többi országában (Itáliát kivéve) évszázadokig háttérbe szorult a mozaikművészet. Középkori épületeinket különféle festési és egyéb díszítőtechnológiával élkénkítették, és ez változatlanul maradt tulajdonképpen a 19. század közepéig. Ekkor, főleg az üveggyártásnak köszönhetően, elkezdődött a magyar mozaik szó szerinti aranykora.

„Bizalmam az ősi erényben” (Budapest, Clark Ádám tér)

Magyarország úgynevezett középcímere a Sikló alsó állomása mellett. Kép forrása

A Budai vár nagyszabású átépítési munkáinak első ütemeként kezdték meg a palota alatti várkert-szakasz rendezését, ami egy nagy támfal építését is szükségessé tette. Ennek sarkán, város egyik kiemelt pontján, a Lánchíddal szemben áll a több, mint tíz négyzetméteres mozaik, Lotz Károly és Nagy Sándor alkotása. A felirata szerint 1880-ban elkészült mű Magyarország úgynevezett anygyalos középcímerét ábrázolja, alatta Ferenc József mottója: „Bizalmam az ősi erényben” olvasható. A látványos alkotás túlélte a második világháborús ostromot, viszont – nem meglepő módon – rendkívül zavarta az akkori országvezetést. 1946-ban el is rendelték a mozaik leverését, amit szerencsére a lelkiismeretes kivitelezők nem hajtottak végre, csupán bevakolták az ábrázolást. Ráday Mihály városvédő már 1984-ben felvetette legendás műsorában a helyreállítást és a bemutatást, de ez csak a rendszerváltás után valósulhatott meg. A vakolás jónéhány „pixelt” tönkretett, ezeket nehezen tudták pótolni, néhány színárnyalatú lapot Olaszországból kellett megrendelni. Végül 1992-ben adták át újra a megújult címert.

Kerepesi temető

A magyar mozaikművészet különleges helyszíne a Kerepesi temető, azon belül a korábbi videónkban és fényképes összeállításunkban bemutatott három nagy mauzóleum, ezen belül is különösen Deák és Kossuth sírépületei. Mindkét mauzóleum egyfajta nemzeti templom, az angyalok és egyéb, általában keresztényi tartalmat hordozó ábrázolások itt a Haza gondolatához kapcsolódnak. Deák Ferenc mauzóleuma 1887-ben készült el, Kossuth Lajos nyughelyét pedig 1909-ben adták át, így előbbi neoreneszánsz stílusú, míg utóbbi különleges stílusötvözet, szecessziós és neoromán elemek is megtalálhatók benne. Mindkét „templomot” gazdagon díszítették főleg arany hátterű mozaikokkal, az egyéb márvány- és műmárvány felületek mellett. A temető természetesen ezen két épületen kívül is hatalmas tárháza a mozaikoknak, ezek legtöbbje a hagyományos, keresztény szimbolikát követi.

A Deák-mauzóleum kupolatere. Hirado.hu/Horváth Péter Gyula

A Kossuth-mauzóleum belső tere. Hirado.hu/Horváth Péter Gyula

A Kossuth-mauzóleum „szekularizált” angyalai. Hirado.hu/Horváth Péter Gyula

Neoromán, kissé szecessziós jellegű mozaik a Kossuth-mauzóleumban. Hirado.hu/Horváth Péter Gyula

A temető árkádsorának végén álló kápolna mozaikja az ókeresztény előképeket követi. Hirado.hu/Horváth Péter Gyula

Kultúrpaloták, fürdők, iskolák

A századfordulón egyik virágkorát élő Magyarország különböző szervezetei egymás után emeltették a nagyszabású középületeket. Nem csak az állam, hanem a főváros, a városok, vármegyék, különféle egyletek is kultúrpalotákat, iskolákat létesítettek – és rendszeresen díszítették mozaikkal. Bernády Gyögy polgármestersége idején Marosvásárhely ambíciózus terveket szőtt: a Székelyföld fővárosává kívánt válni, és ehhez nagyszabású, sajnos csonkán maradt új városközpontot emeltek: elkészült a városháza és a hatalmas, az egész régiót kiszolgálni képes kultúrpalota, mindkettő Komor Marcell és Jakab Dezső tervei szerint. A külön bejegyzésre is érdemes, egyébként nemrégiben felújított épület egy hatalmas összművészeti alkotás: falfestések, üvegablakok és nem utolsósorban mozaikok mutatják be a székely mondákat, legendákat és népmeséket, valamint a magyar tudomány és művészet nagyjait. A főhomlokzat súlypontjában és hatalmas mozaik látható, a Hódolat Hungáriának című jeleneten erdélyi nemesek, polgárok és parasztok járulnak a harcos anyalok őrizte, koronás istennő elé. Sajnos Bernárdy és az építészek víziója a világháború, majd trianon miatt csonkán maradt, a tervezett vigadó és színház nem épült meg, a félkész vármegyeházát a román állam fejezte be neobizánci stílusban, ami így művészileg és minőségileg is eltér a két elkészült épülettől.

A századforduló egyik legnagyobb kulturális beruházása volt az Andrássy úti székhelyén már régóta szűkösen működő Zeneakadémia új épületének megvalósítása. A tervpályázatot Korb Flóris és Giergl Kálmán nyerték hazánk egyik első vasbeton épületével. Az úttörő szerkezetet gazdag díszítés tararja, ami több technikával készült: látható itt egészen különleges Zsolnay kerámia, többrétegű vakolatba kapart sgrafitto-díszítés, és természetesen mozaik is, Róth Miksa tervei szerint, illetve az ő műhelyéből.

A Zeneakadémia földszintjén látható dedikációs emléktábla, körülötte mozaikokkal. Kép forrása

A mozaikok részlete. Kép forrása

A városligeti Széchenyi-fürdő két ütemben készült el. A korábbi épületrész az 1913-ban átadott a Czigler-szárny, a tervezőről kapta nevét. Impozáns kupolacsarnokait szintén Róth Miksa műhelyéből kikerült mozaikok borítják, természetesen a fürdéshez és egészséghez kapcsolódó tematikával. A központi kupola tetején Apolló, a szépség és egészség istene vágtat napszekerén, alatta a különböző évszakokhoz és kultúrákhoz kapcsolódó fürdőjelenetek láthatók.

A Széchenyi-fürdő központi csarnokának mozaikjai. Kép forrása

Budapest robbanásszerűen megnövekedett lakosságának kiszolgálására a főváros vezetése időnként nagyszabású iskola- és lakásépítési programokat indított. Az egyik ilyen program keretében épült fel az erzsébetvárosi Dob utcában álló általános iskola. A tervezéssel megbízott építész, a Gellért-szállót is megalkotó Hegedűs Ármin ötletesen oldotta meg a szűk utcában való elhelyezést: az épület homlokzata hátraugrik, így megfelelő napfényt kapnak a tantermek, valamint feltárulhat a Lechner Ödön hatását mutató szecessziós homlokzat a különleges mozaikokkal. A népművészeti motivumok az első-és második emeletet élénkítik, míg a magasföldszint felett az iskola használói, a gyerekek láthatók különböző foglalatosságokat végezve: a fiúk Petőfit szavalnak, a lányok a Szózat első sorait hímezik, de földrajzot tanulók is láthatók, és természetesen a játékra is jut idő: szembekötősdit, éneklést és katonáskodást is láthatunk a falakon.

A Dob utcai iskola homlokzata. Kép forrása

Jobbra a gyerekek földrajzot tanulnak, míg bal oldalon Petőfit szavaló társukat hallgatják. Kép forrása

A lányok a Szózat első sorait hímezik. Kép forrása

Lakóházak

A mozaikok természetesen nem csak középületeken jelentek meg, hanem az igényesebb lakóházak homlokzatain is. A szecesszió időszakában nem csak a hagyományos, „pixeles” technikát alkalmazták, divatossá vált a csempemozaik is, mikor nagyobb méretű lapokból alakították ki a képet. Ennek egyik legszebb példája Szegeden látható, egy elegáns bérház kapuja felett. Az alkotó a város zseniális és legendás építésze, Magyar Ede. Sajnos éppen ez a ház okozta korai halálát: beleszeretett megbízója feleségébe, és nős ember lévén, a botránytól tartva öngyilkosságot követett el, alig 35 évesen, 1912-ben.

A századfordulón épült szecessziós bérházak szinte mindegyikén látható mozaik. Néhol ezek a homlokzatot alapevetően befolyásolják, sok esetben szinte keresni kell a falon végighúzódó mozaikcsíkokat. Az István utca egyik házának homlokzatát keskeny, függőleges mozaikcsíkok élénkítik, az első emeleti ablakok között viszont különféle mesterségeket bemutató alakok láthatók. Érdekesség, hogy a hátteret hagyományos „pixeles” lapokból mintázták meg, magukat az alakokat nagyobb lapokból állították össze.

Mozaik az erzsébetvárosi István utcában. Kép forrása

Mozaikok a két világháború között

A húszas, harmincas években beköszöntött modern építészet sem mondott le teljesen a hagyományos díszítőtechnikák alkalmazásáról, sőt, új módszerek is meghonosodtak. A korszakban, már csak a politikai helyzet miatt is rendkívül erős volt az olasz hatás, magyar művészek és építészek egész sora tanult a Klebelsberg Kunó által létrehozott Római Magyar Akadémián, a Collegium Hungaricumban, majd hazatérve meghonosítva Itália kifinomult és egyben modern művészeti irányzatait. Ezek közé tartozik az egyébként olasz származású Mattioni Eszter is, aki sajátos, hazánkban csak rá jellemző mozaiktechnikát alkalmazott: ez volt a hímeskő, a nagyobb méretű csiszolt kőlapokból összeállított mozaik. Mattioni főleg egyházi megbízásokat kapott, ezért ’45-után mellőzték, bár itt-ott még kapott munkát. Miskolcon például szocreál lakóházakat is díszítenek alkotásai.

Székesfehérvár, Krisztus király templom, Mattioni Eszter által készített oltárfal. Kép forrása

Miskolc, szocreál lakóház Mattioni Eszter Diósgyőri várat árbrázoló hímeskő munkájával. Kép forrása

A mozaik a síremlékművészetben is megjelent. Aba-Novák Vilmos, a rendkívül egyéni expresszionista festő síremlékét tanítványa, Percz Jenő József készítette mestere egyik művét mozaikba „öntve”. A hatalmas, átszegezett kezét mutató Krisztus ábrázolás leginkább Aba-Novák szinte szó szerint földbe döngölő alkotásának, a szegedi Hősök-kapujának központi alakját idézi.

Szocreál és szocmodern

A mozaikok alkalmazása a második világháború után sem szűnt meg, sőt, a szocialista rendszer is szívesen alkalmazta ideológiájának kifejezésére. Az országban számos szocreál mozaik látható, sok esetben az ekkor alapított műszaki iskolák falán. Mit is ábrázolhatna egy szocreál mozaik egy ilyen intézmény falán, mint földmérőket? A stílus nevéhez illően realista (és szocialista) székesfehérvári jeleneten épp földmérők láthatók munka közben, ügyelve a nemi pluralitásra, bár magát a mérést férfi végzi, a lányok a jegyzetelő és a figuráns (segédgeodéta) szerepet kapták.

Székesfehérvár, Jáky József Út-, és Magasépítő Szakiskola (ma Jáky József Technikum) mozaikja.Kép forrása

A hatvanas évektől a téma és a technika is könnyedebbé vált, ekkorra tehető a jellegzetes „retró” időszak. Ekkor nagyon kedvelték a tört jellegű mettlachi-lapokból összeállított mozaikokat. Ilyen látható a Kosztolányi Dezső téri buszpályaudvar várótermében is, ami ma bisztróként üzemel. A csarnokban a közlekedéshez kapcsolódó díszítmények láthatók, többek között a Rác András által készített, lovaskocsit ábrázoló mozaik.

Kortárs mozaikok

A kortárs építészet sajnos hazánkban sem használja ki a mozaikban rejlő lehetőségeket, ez a burkolatfajta többnyire itt is a fürdőszobákba szorult. Üdítő kivétel ez alól a négyes metró, ahol az állomásokat változatos iparművészeti módszerekkel díszítették, így a Szent Gellért téri metróállomás „szédítő” mozaikburkolatot kapott.

Szent Gellért tér, metróállomás. Kép forrása

A kiemelt képen a Kossuth-mauzóleum mozaikjai. (Forrás: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)