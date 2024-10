Megnyílt a Néprajzi Múzeum minden eddiginél átfogóbb állandó kiállítása

Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg csütörtökön a Néprajzi Múzeum új, minden eddiginél átfogóbb állandó kiállítását, amelyet péntektől a nagyközönség is látogathat. A több mint 3000 négyzetméteres kiállítótérben nyolc tematikus egységben csaknem 3600 műtárggyal találkozhatnak a látogatók. A korábbi, Kossuth téri helyszínhez képest háromszor nagyobb alapterületű új Néprajzi Múzeum számos újdonsággal és a látogatói élményt fokozó szolgáltatásokkal várja a látogatókat.

A Néprajzi Múzeum Európa egyik kiemelkedő múzeuma, 2022-ben átadott új épületének köszönhetően pedig a világ egyik legkorszerűbb etnográfiai intézménye. Gyűjteményében 232 ezer néprajzi tárgy mellett egyedülálló fényképfelvételeket, kéziratokat, fotókat, népzenei és filmfelvételeket is őriz.

Látogatók a Néprajzi Múzeum Őstörténet-termében 2024. október 10-én (Fotó: Liget Budapest/Mohai Balázs)

A magyar népi kultúra felbecsülhetetlen értékű tárgyi emlékein kívül itt található a térség legnagyobb, távoli kontinensek népeinek kultúráját reprezentáló etnográfiai anyaga, amely a 17. századtól napjainkig mutatja be a mindennapi élet, az emberi lét, a közösségi kapcsolatok különböző megnyilvánulási formáit. A múzeum új épülete lehetőséget ad arra, hogy ezt a páratlan, magyar és nemzetközi vonatkozású anyagát a most nyíló kiállításon a régi, Kossuth téri épülethez képest közel háromszor nagyobb területen mutassa be – írják a múzeum közleményében.

Az új gyűjteményi tárlat kilép a kiállítóterekből is, hatása az egész épületben tetten érhető: nem csak új színekkel és anyagokkal, újrarendezett grandiózus terekkel találkozhatnak majd látogatók, hanem új pihenőhelyek, multimédiás alkalmazások, szolgáltatások is várják őket.

Látogatók a Néprajzi Múzeum Művészet és etnográfia kiállításán, 2024. október 10-én (Fotó: Liget Budapest/Mohai Balázs)

A gyűjteményi kiállításról

A tárlat a múzeum történetének ötödik állandó kiállítása, igazi mérföldkő az intézmény életében, amely lehetővé teszi, hogy korszerűen és interaktívan, a 21. századi múzeum látogatók számára érthető és szórakoztató módon bemutassa az a tudást, tapasztalatot, gyűjteményt, amely az intézmény 150 éves történetes során létrejött. Az új gyűjteményi állandó kiállításában nemcsak a műtárgyak egyediek, hanem a tárlat koncepciója is.

Bár a múzeum munkatársai a világon számos etnográfiai és más tematikájú kiállítást tanulmányoztak, a pénteken nyíló kiállítás páratlan, alapvetően előkép nélküli, a magyar néprajzi muzeológia felkészültségét és kreativitását tükröző eredmény.

Magyarország a Néprajzi Múzeum új gyűjteményi állandó kiállításával olyan kulturális térrel gazdagodott, amely kultúráknak, generációknak, hagyományoknak olyan találkozóhelyet, fórumot teremt, amely hozzájárul egy elkötelezett és identitásában erős nemzet fejlődéséhez.

Európa legkorszerűbb etnográfiai múzeuma

A Néprajzi Múzeum tervezésére 2016-ban hirdettek meghívásos tervpályázatot, amelyen olyan világhírű építészek szálltak ringbe, mint a Pritzker-díjas Zaha Hadid és Rem Kolhaas, az Akropolisz Múzeumot tervező Bernard Tschumi Architects, vagy a Google kaliforniai székházát tervező Björke Ingels Group.

A világszínvonalú mezőnyből a nemzetközi zsűri egyhangú döntésével a Ferencz Marcel vezette NAPUR Architect magyar pályaműve lett a győztes.

Látogatók a Néprajzi Múzeum Népművészet és turizmus kiállításán, 2024. október 10-én (Fotó: Liget Budapest/Mohai Balázs)

A 2022 májusában megnyílt Néprajzi Múzeumban interaktív tárlatok mellett mintegy 4000 műtárgyat felvonultató, lenyűgöző Kerámiatér és a Liget Budapest Látogatóközpontja várja az érdeklődőket, Budapest aranykorát bemutató óriásmakettel. Mintegy 7000 négyzetméteres tetőkertje Budapest egyik kedvelt találkozóhelyévé vált, kiránduló iskoláscsoportoktól a piknikező családokon át leánykérésekig, már számtalan élménynek adott helyszínt.

A Néprajzi Múzeum a szakma figyelmét a világ minden tájáról már a tervpályázatának eredményhirdetést követően magára irányította. Átadása után, 2022-ben elnyerte a svájci Built Design Awards kulturális kategóriájának fődíját, a kínai Idea-Tops Awards első helyezését kulturális kategóriában, míg a London International Creative Competition is a kategóriaelsőnek választotta, német German Design Awards pedig „Excellent Architecture” elismeréssel jutalmazta.

Érdekességek a kiállításról:

3600 eredeti, restaurált tárgy

1600 fotó

200 csúcsminőségű tárló

227 interaktív képernyő felület

21 vetítőgép

84 hangforrás

1500 lámpatest

3000 négyzetméter

8 téma

1000 történet

100 féle értelmezés

5 kontinens kultúrája

A kiállítás legrégebbi és egyben legtávolabbról származó műtárgya egy 731-ben készült, 170 kg-os maja uralkodó sztélé, melynek krimibe illő háttértörténete is megismerhető.

A tárlat legfrissebb műtárgya pedig az a matyó kötény, amelyet másfél hónapon keresztül kifejezetten a kiállításhoz készítettek a Matyó Népművészeti Egyesület hímzőasszonyai.

Kiemelt kép: Kalocsai minta megjelenítése a Néprajzi Múzeum gyűjteményi kiállításában 2024. október 10-én (Fotó: Liget Budapest/Mohai Balázs)