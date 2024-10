Új részekkel folytatódik az M5 nagy sikerű Családfamesék című műsora

Egy évvel ezelőtt láthatták az M5 kulturális csatorna Családfamesék című saját gyártású műsorát. A közéleti személyek származását feltáró sorozat új epizódokkal és családtörténetekkel várja október 12-től a nézőket. A Magyar Nemzeti Levéltár szakmai támogatásával megvalósuló produkció a családfakutatás technikáiba, rejtelmeibe is bevezet.

Az M5 kulturális csatornán október 12-től, hetente jelentkező Családfamesék második évadában a családfakutatási módszereken túl ezúttal is híres magyar sportolók, művészek és más közéleti személyiségek családtörténeteibe kapnak betekintést a nézők. A nagy sikerű sorozat műsorvezetője továbbra is Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színművész, a Librettó című műsor egyik állandó házigazdája. A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) munkatársainak segítségével körbe járják az adott vendég őseinek életét, felkeresik szüleik, nagyszüleik születési helyét, valamint bemutatják azt a tájegységet, történelmi közeget is, amelyben éltek. Germuska Pál történész, levéltáros felügyelete mellett egy kisebb kutató csapat egészít ki és pontosítja az eredményeket.

Részlet az M5 újrainduló sorozata, a Családfamesék első részéből (Forrás: MTVA)

Az első két részben Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész és Gryllusz Dániel kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész családját ismerhetik meg a nézők. A következő epizódokban mások mellett Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Wolf Kati énekes, előadóművész, és Zoboki Gábor Kossuth- és Ybl-díjas építész családi története tárul fel. A bemutatott kutatási módszerek és eszközök hasznosak lehetnek mindazoknak, akik szeretnék feltérképezni származásukat.

„Az első évad sikerét mutatja, hogy egyre többen kedvet kapnak a családfa kutatáshoz” – árulta el Ritter György, az MNL Országos Levéltára főlevéltárosa egy korábbi interjúban. Véleménye szerint a műsor sikeréhez hozzájárul, hogy ebben a műsorban nemcsak családfákat „rajzolnak”, hanem családtörténeteket is adnak, így a vázra életutak is épülnek.

„A műsorban szereplők családjában szinte kivétel nélkül leképeződnek a különböző etnikumok, vallások és társadalmi helyzetek. Kiderül a kutatásokból, hogy az egyes felmenők eltérő tájakon, akár a Kárpát-medencéből is kilépve szerteágazó foglalkozást űztek. Ezek alapján nagyon sokat tudunk mesélni az embereknek, és számtalan információnak tudunk mélyebb értelmet adni, ami a műsort egyedivé teszi.”

Családfamesék – október 12-től szombat délutánonként 16 órától az M5 műsorán.