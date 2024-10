Kamerán innen és túl: Clint Eastwood-filmek szombat esténként a Dunán

A filmtörténet megkerülhetetlen alakja a 94 éves Clint Eastwood, aki színészként és rendezőként, a kamera mindkét oldalán maradandót alkotott. A négyszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas művész munkásságából válogat október 12-től négy szombat estén a Duna.

Clint Eastwood egy rendezői munkája mellett három olyan filmjét tűzi műsorára a Duna, amelyben a direktori szerep mellett a főhőst is megformálja.

Rendezői bemutatkozása volt az 1971-ben készült Játszd le nekem a Mistyt! című thriller, amelyet október 12-én 21:25-től láthatnak a Dunán. A film főszereplője, az Eastwood által megformált kaliforniai lemezlovas, egy késő esti rádióműsor házigazdája. Telefonos kívánságműsorában gyakran hívja egy bársonyos női hang, aki mindig ugyanazt a felvételt, a Mistyt kéri. Végül egy bárban személyesen is összefutnak, és a nő lakásán kötnek ki. A férfi könnyed kalandként kezeli az esetet, és megpróbál rövid úton megszabadulni a nőtől, aki azonban betegesen követi minden lépését. A démoni szerető szerepében Jessica Walter látható.

Clint Eastwood szintén rendezőként és főszereplőként is jegyzi az október 19-én 21:30-tól látható, a kémfilmek jellegzetességeit is felmutató Bosszú az Eiger csúcsán című fordulatos akciófilmet.

Az 1975-ös alkotás Hemlock történetét meséli el, aki civilben művészettörténet tanár, ám arról senki nem tud, hogy egy titkosszolgálat ügynöke. Éppen fel akar hagyni a küldetésekkel, és az utolsó megbízatására készül, amelyben kivételesen nem az anyagiak, hanem a barátja haláláért érzett bosszúvágy vezérli. A tettes megtalálásához azonban meg kell másznia a hírhedt Eiger-csúcsot, amely eddig már több emberéletet követelt.

Igaz történeten alapuló krimit rendezett 2008-ban Elcserélt életek címmel Clint Eastwood.

Az amerikai filmdráma 1928-ban Los Angelesben játszódik és egy olyan asszonyról szól (Angelina Jolie), aki ráébred, hogy fia eltűnése után egy hasonmást kapott vissza. Mikor kérdőre vonja a hatóságokat, alkalmatlan anyának bélyegzik, és őrültnek nyilvánítják. Az események a Wineville-i tyúkketrec-gyilkosságokhoz kapcsolódnak, egy emberrablási és gyilkossági ügyhöz, amelyre 1928-ban derült fény. Az Elcserélt életek olyan témákat vizsgál, mint a nők jogainak elfojtása és a politikai körök korrupciója. A filmet október 26-án 21 óra után nézhetik meg a Dunán.

Az 1973-ban készült amerikai westernt, a Fennsíkok csavargóját tűzi műsorára a sorozat zárásaként november 2-án este a Duna. Második rendezői munkáját és első westernjét tette le az asztalra ezzel a filmmel Clint Eastwood, aki a főszerepet is alakítja benne. Művével két rendező, az olasz Sergio Leone és az amerikai Don Siegel előtt tiszteleg. Nemcsak sokat tanult tőlük, de ez a két filmrendező tette ismertté őt, hiszen számos filmjükben játszott. A Fennsíkok csavargójában titokzatos idegent formál meg, aki úgy tűnik, pénzért árulja a pisztolyát. Egy kisváros lakói felbérelik, hogy számoljon le az őket fenyegető banditákkal, senki sem sejti, hogy ez esetben nem érdektelen kívülálló: neki is akad számolnivalója a gonosztevőkkel és a város lakóival is.

