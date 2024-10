Csak egy koncerten lesz hallható az Ivan & The Parazol új lemeze

Exkluzív élményt ígér a rajongóknak az Ivan & The Parazol október 25-i lemezbemutató koncertje. A közönség az Akvárium Klubban egyetlen estén hallhatja az új anyagot, amely csak később fog megjelenni.

A Belle Époque az Ivan & The Parazol hatodik stúdióalbumaként készült el, az új dalokat ugyanakkor a koncert előtt és után is jó darabig nem adják ki egyetlen platformon sem – közölték a szervezők kedden.

A zenekar saját stúdiójában írta meg új lemezét, a produceri munkákat ezúttal a csapat gitárosa, Balla Máté végezte,

akinek ez az első ilyen jellegű munkája. A Belle Époque dalainak hangulata stadionrockot idéző, sok szintetizátorral, nagy riffekkel és zakatoló ritmusszekcióval.

Az albumról a Dancert és a legjelentősebb brit rádión, a BBC Radio 1-on debütált Breeze-t már közzétették, a többi számot a lemezbemutató koncerten lehet meghallgatni élőben.

Az anyaggal az Ivan & The Parazol később indul vidéki körútra.

„Sohasem csináltunk olyan lemezbemutatót, ahol szüleink, csajaink és barátaink se hallották előtte az albumot se digitálisan, se fizikai formában, sem sehogy. A Belle Époque dalai egy belső, kisebb körnek az Akváriumban szólalnak meg először és ez évben máshol nem is lesznek hallhatók” – idézte Vitáris Iván frontembert a közlemény.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Belle Époque (@ivanandtheparazol) által megosztott bejegyzés

Az Ivan & The Parazol koncertjei egyszerre csatornázzák be a hatvanas-hetvenes évek energiáit és a mai korszellem attitűdjét. A zenekar állandó fellépője a fesztiváloknak és az európai kluboknak is.

Legutóbbi, 2021-ben kiadott albumuk, a Budai Pop volt az első magyar nyelvű anyaguk, korábban négy angol nyelvű stúdiólemezt készítettek.

A zenekar tagjai: Vitáris Iván (ének), Balla Máté (gitár), Simon Bálint (dob) és Kalmár Botond (billentyűs hangszerek).