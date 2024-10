Unikális műkincset láthat a közönség a Magyar Nemzeti Múzeum kamaratárlatán

Nemzetközi mércével mérve is unikális műkincset láthat a nagyközönség a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításán – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára az októberi Hónap kincse című tárlat pénteki megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM).

Latorcai Csaba azt mondta, hogy a kiállításon látható, késő bronzkorból való arany nyakék a Somló-hegyen végzett feltárások során került elő többezer más ékszerrel együtt. „Ez a nemzetközi mércével is kiemelkedő jelentőségű kincs hatalmas lehetőséget hordoz magában arra, hogy Somló-hegyet és térségét felhelyezze a nemzetközi kulturális élet térképére” – hangsúlyozta KTM parlamenti államtitkára.

Latorcai Csaba szerint a kormány és az MNM mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a nemzetközi tudományos élet mellett mindenki megismerhesse és láthassa ezt a páratlan műtárgyat. Hozzátette, az Alaptörvény is úgy fogalmaz, hogy a páratlan magyar kultúra megőrzése a kormány és mindenki feladata.

A parlamenti államtitkár ismertetése szerint a kormány támogatásának köszönhetően a Magyar Nemzeti Múzeum olyan technikai eszközökkel rendelkezik, amelyek színvonala a londoni British Museum vagy a párizsi Louvre felszereltségével vetekszik. Latorcai Csaba szerint a gazdaság mellett a kultúra is meghatározó versenyképességi tényező.

„A magyar nemzetre mindig jellemző volt, hogy befogadó módon magáévá tette az itt és vele együtt élők kultúráját, és ettől lett olyan páratlan és erős” – hangoztatta a politikus.

Zsigmond Gábor, az MNMKK MNM főigazgatója szerint az intézmény 222 éves történetében is nagy jelentőséggel bír a mintegy 3000 éves nyakék megtalálása. A műkincset az ország egyik legkorszerűbb és legjobban felszerelt régészeti restaurátorműhelyében vizsgáltak meg és hozták helyre – mondta a főigazgató. Kiemelte: a feltárásban sok önkéntes is részt vett, az MNM törekvései közé tartozik, hogy a közösségi régészetet rendszerszinten is beépítse a mindennapi régészeti munkába.

Tarbay János Gábor régész, az MNM Őskori Gyűjteményi Csoport vezetője, a kiállítás kurátorának ismertetése szerint az MNMKK MNM régészei 2023 óta folytatnak feltárásokat a Somló-hegyen, ahol idén nyáron került elő a 3000 éves nyakék, amelynek díszítése és stílusa a dunántúli urnamezős kultúra tárgyaihoz köthető, és szoros kapcsolatban áll a nyugat-közép-európai aranyművesség hagyományaival.

Az urnamezős stílusú korsóból, a 14-szer 12 centiméter átmérőjű nyakék mellett többezer bronzékszer került elő, köztük karikák , pitykék, gyöngyök és spirálok. A lelet egy olyan bronzkori nőé lehetett, aki a korabeli elit réteghez tartozott – mondta Tarbay János Gábor.