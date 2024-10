Október 6. – Tematikus műsorok a nemzet gyásznapján a közmédiában

Az aradi vértanúk kivégzésének 175. évfordulóján az országos csatornák a hősökre és a szabadságharc mártírjaira emlékeznek. A közmédia rádió- és televízióadói az október 6-i gyásznapra tematikus műsorokkal készülnek, megidézve a forradalom tragédiáját és a vértanúk emlékét.

Kossuth Rádió

Kora reggeltől bekapcsolódhatnak a tematikus műsorfolyamba a hallgatók: a Vasárnapi újság 6 órától a vértanúk utolsó estéjéről szóló történettel indítja a napot. 9 órától A hely című műsor különkiadásában a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium drámaelőadása hallható, amelyben Török Ignác életútja elevenedik meg. Az Aradi özvegyek című monodrámában 11 órától a Gondolat-jel című műsorban a szabadságharc özvegyeinek tragikus sorsát ismerhetik meg. 13 órától A „számháború” után: a Konszenzusos adatok című műsorban tudományos viták kerülnek terítékre, amelyek a szabadságharc vértanúiról és azok pontos számáról szólnak. Kora délután a Nagyítás című műsorban egy történész beszél az aradi Ereklyemúzeum kincseinek digitalizálásáról, valamint a szabadságharc művészeti alkotásairól. Este pedig Gábor Miklós szavalja el Jókai Mór: A hősök emlékszobránál című költeményét a Vers napról napra műsorában, majd 21:30-tól a Rádiószínház keretében Nagy András Arad, éjjel című színművét hallhatják.

Duna

A Duna szintén egész nap kiemelt műsorokkal tiszteleg a gyásznap előtt. 9:45-től ismétlésben lesz látható a Kolozsvári Magyar Napok, majd 10:25-től az Isten kezében című műsor tematikus adása következik, amelyben egy budapesti fiatalember, Batthyány Boldizsár járja végig felmenője, a mártír miniszterelnök utolsó földi útját, szakértők, papok és levéltárosok segítségével felidézve történetét. 14:05-től a Schweidel József honvédtábornok sorsát bemutató Az öreg huszár című film várja a nézőket, majd 15 órától a Nemzeti Vágta élő közvetítése következik. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenye a hagyományőrzés mellett az aradi vértanúknak is emléket állít. A 21 órakor kezdődő Magyar Golgota a nap egyik kiemelt filmje, amely után 22:30-tól a 2021-ben bemutatott Ítélet és kegyelem című alkotás zárja a napot.

Duna World

A csatornán 11:45-től a Hagyaték című sorozatban emlékeznek meg a magyar vértanúkról, akik „értünk haltak”. A 22:00-kor kezdődő Tony – Szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét című monodrámából gróf Batthyány Lajos özvegye, Zichy Antónia életét és a szabadságharc tragédiáját ismerhetik meg.

M5

A közmédia kulturális csatornája szintén műsorára tűzi október 6-án reggel 8 órakor a Hagyaték című műsorát, amely után 8:30-tól a Tőkéczki és Takaró: Az aradi 13 ismerteti a vértanúk sorsát. 9:55-től az M5 História adásában is az Aradon történtekre emlékeznek. 13:25-től a Kunszt képzőművészeti magazin az aradi vértanúk történetének klasszikus és posztmodern vizuális feldolgozásaival foglalkozik, míg a Hét műtárgya Thorma János híres festményét, az Aradi vértanúkat mutatja be. 15 órakor A komáromi hős című dokumentumfilm kerül képernyőre, majd 21 órakor az Utolsó órák című tévéfilm mutatja be gróf Batthyány Lajos tragikus utolsó napjait. Az Arad, a vértanúk emlékére című sorozat öt része változó időpontokban látható, egy bevezető epizód mellett Damjanich János, Aulich Lajos, Knezic Károly és Nagysándor József alakját ábrázolja.

A nap folyamán a Duna, a Duna World, az M2 Petőfi TV és az M5 csatornán a Szép hazánk, Magyarország lovas tematikájú kisfilmjei, valamint a Búcsúlevelek – Az aradi vértanúk búcsúlevelei összeállításai is láthatók, továbbá a Legendák, hősök és mártírok sorozat új, 1848-49-es tematikus epizódjai is bemutatkoznak. Az M2 Gyerekcsatorna az Ünneplőben sorozat aktuális epizódjával kapcsolódik a megemlékezéshez.