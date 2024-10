Nagy Feró: A rock örök, de a világ folyamatosan változik

A Beatrice frontembere, a Duna Családi kör című műsorában mesélt zenei újdonságairól és kitért arra is, mit gondol az új technológiákról. A Kossuth-díjjal és Petőfi Zenei Díj Életműdíjjal elismert zenészt egyre inkább foglalkoztatja a mesterséges intelligencia.

„Akkora szeretetet sehol sem kap az ember, mint a színpadon. Óriási dolognak tartom, hogy még mindig kíváncsiak a zenémre élemedett korom ellenére” – mondta a Duna Családi kör című délutáni magazinja vendégeként Nagy Feró. Felidézve a nyári fellépések élményeit hozzátette, hogy fizikai és szellemi kondíciójáért elsősorban a Jóistennek hálás: még mindig aktív, futni is szokott a koncerteken. Elmondta, hogy a fellépések után sokszor nem tud rögtön elaludni, mert annyira dübörög benne az adrenalin, és egyelőre nem látja a pillanatot, amikor visszavonul.

Az adásban azt is elmondta, nem nosztalgikus alkat, a múltból csak kevés, igazán fontos emléktárgyat tartott meg. Vallja, hogy a rock and roll örök, de a világ folyton változik, még ha ezt olykor nehéz is megszokni. „Nyitott vagyok az újdonságokra. Bár eleinte óvakodtam, most elkezdtem megismerkedni a mesterséges intelligenciával. Lenyűgöző, hogy minden fontosabb dologra tud válaszolni, miközben a személyiségi jogokat nem sérti meg” – fogalmazott a Beatrice frontembere.

Nagy Feró a művészetében egyelőre nem kísérletezik az MI-vel, de zenésztársaival 10 év után – saját kreativitásukat felhasználva – új albummal jelentkeznek. A korongról többet is megtudhatnak a Családi kör idézett adásából, amely már újranézhető a Médiaklikken.

