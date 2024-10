Verebes Linda visszatér a színpadra

Verebes Linda és férje, Pindroch Csaba a magánéletben és a színpadon is szorosan együttműködik. A színész házaspár a Duna Család-barát című műsorában mesélt arról, hogy hamarosan újra közös darabban lesznek láthatók, valamint nyári élményeikről is beszámoltak.

Pindroch Csaba és Verebes Linda negyedik gyermeke 2022 őszén született. A kis Mór hamarosan kétéves lesz, ezért édesanyja elhatározta: itt az ideje, hogy ősszel visszatérjen a színpadra. A több száz előadást megélt, kétszereplős közös színdarab már nagyon hiányzott mindkettőjüknek – hangsúlyozták a Duna délelőtti magazinműsorának vendégeiként.

„A színházba lépve mi már nem férj és feleség vagyunk, hanem színészek. A közös munkáinkat – akár a műsorvezetést is ide említhetem – mindig úgy fogtam fel, hogy összekötjük a kellemest a hasznossal. Nagyon jó együtt dolgozni, és közben praktikus is, hiszen a magánéletünk összhangban van, mivel együtt nyaralunk, közös elfoglaltságaink vannak” – fejtette ki Pindroch Csaba, Jászai Mari-díjas színművész a Duna Magyarország, szeretlek! című műsorának játékvezetője. Mint mondta, négy gyerek mellett általában esténként csak a kertig jutnak ki feleségével, ott van idejük kettesben töltött pillanatokra, és ilyenkor beszélik át a következő nap menetrendjét is.

„Általában én felelek a gyerekek napirendjéért, de Csaba is besegít. Egy férfinek talán nehezebb ennyi mindenre odafigyelnie, de mi jól kiegészítjük egymást” – fűzte hozzá Verebes Linda.

A házaspár az őszi évadkezdésre egy kalandos családi nyaralással készült fel. Mint minden logisztikai feladat, a vakáció megszervezése is rendszerint anyai feladat, idén pedig nem könnyítette meg Verebes Linda dolgát, hogy kisbusszal vették a nyakukba Európát. Bár gyerekeik különböző életkorúak – a legkisebb kettő, a legnagyobb pedig 15 éves –, mind együtt nyaraltak és több mint 3 ezer kilométert tettek meg, hogy Spanyolországban élvezhessék a szünidőt. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: MTVA/Tőke Béla