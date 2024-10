Kudlik Júlia: Egészséges vagyok, és még rengeteg dolgom van

A Magyar Televízió örökös tagja, Sára-Csoóri Életműdíjjal kitüntetett televíziós műsorvezető, bemondó hosszú idő után először látható képernyőn a Duna Agapé című vallási műsorában. Az idő múlásáról szóló adásban kifejtette, nem ellenségként tekint az öregedésre.

Kudlik Júlia az idősek világnapja alkalmából vendégeskedett a Duna vallási sorozatában, az Agapé legutóbbi adásában. A magyar televíziózás egyik első, ikonikus bemondója úgy véli, a fiatalság – költői kifejezéssel – a lélek magatartása: nincs köze az életkorhoz. Vitalitása megőrzésének érdekében igyekszik két érzés mentén élni a hétköznapjait.

„Néhány nap gondolkodás után végül is igent mondtam, hogy elfogadom ezt a megtisztelő meghívást, mert vallom azt, hogy az életet szeretettel és humorral kell élni. A szeretet a megértéséhez kell, a humor pedig az elviseléséhez (…) Különben is, fiatal bárki lehet, de öreg csak a java. A hölgyek amúgy sem öregszenek, csak az urak látása romlik” – fogalmazott tréfálkozva Kudlik Júlia, hozzátéve, hogy a test és a lélek viszonyát János evangéliuma szerint értékeli, miszerint a lélek az, amely az embert valójában élteti.

(Fotó: Kudlik Júlia/Agapé)

Kudlik Júlia néhány tanácsot is megfogalmazott arról, szerinte hogyan érdemes készülnie valakinek az időskorra, élete alkonyára. Úgy tartja, a „hosszú élet utolsó méterei” akkor lesznek igazán élvezetesek, ha észrevesszük azt a három alapvetést, hogy az élet ajándék, akkor is, ha nincs átkötve piros masnival, hogy minden evilági mulandó, valamint, hogy az öregkorunk minőségét fiatalon alapozzuk meg.

„Fiatalként azt gondoljuk, hogy mindig egészségesek, fittek és kívánatosak leszünk, és sose halunk meg. Pál apostol írja, hogy ne csak a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük tekintetünket. A látható ugyanis ideig tartó, a láthatatlan viszont örök” – hangsúlyozta a Delta és a Szeszélyes évszakok egykori bemondója, valamint több zenei vetélkedő házigazdájaként is ismert műsorvezető. Szerinte az öregség akkor kezdődik, amikor valaki cél nélkül ébred fel reggel, és remény nélkül alszik el este. Nyugdíjasként is aktív, és élvezi, hogy az utóbbi évtizedekben van ideje a munka mellett a számára fontos pillanatokra is.

„Már huszonéve vagyok nyugdíjas. Azóta van születésnapom, névnapom, házassági évfordulóm. Végre végig tudok olvasni egy könyvet, vagy akár egy egész szerzői életművet, kiadási sorrendben. Egészséges vagyok, nem szedek semmilyen gyógyszert. Nekem még rengeteg dolgom van” – jelentette ki Kudlik Júlia. A teljes beszélgetés újranézhető az Agapé Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Agapé – társadalmunkat érintő kérdések, keresztény nézőpontból, szerdánként 21:50-kor a Dunán.

További vallási témájú tartalmak elérhetők a közmédia Bizony, Isten! videócsatornáján.