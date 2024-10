A harag földje, országos premier a Dunán

Magyarországon először látható sorozatot indít október 7-től a Duna. A 2021-es angol bűnügyi tévéfilmsorozat, A harag földje hétfőnként 21:45-től látható a csatornán a Kék fény után.

Egy üres terepjárót húznak ki az észak-írországi Strangford Lough tengeröbölből. A tulajdonost elrabolták, az autóban talált képeslap pedig Tom Brannick nyomozót a Góliát néven emlegetett gyilkosra emlékezteti, aki húsz évvel korábban tevékenykedett, majd nyomtalanul eltűnt. Ezzel az alaphelyzettel indul A harag földje című brit krimisorozat. A két évados széria két idősíkon bontja ki a mély társadalmi konfliktusok által gyötört ország történelmével szoros kapcsolatban álló bűnügy megoldásának csavaros történetét.

A Duna tematikus krimi hétfőjén látható szériát a történetnek megfelelően Észak-Írország keleti tájain forgatták. Központi helyszíne egy fiktív kisváros, Dunfolan, ennek rendőrsége folytatja a nyomozást a bűntényben. A megjelenő helyszínek nagy része azonban valóságos nevén szerepel, így a főváros, Belfast is, amelynek többek közt a kikötője és az egyeteme is feltűnik, illetve a Strangford Lough tengeröböl, amely hatalmas tóként uralja a vidéket. A cselekményben kulcsszerepet játszik a képeslap, amely a Goliath, azaz Góliát nevű kikötői darut ábrázolja, utalva a Góliát néven emlegetett bérgyilkosra. Az egykori hajóépítő udvarban álló daru magasabbik társával, Samsonnal együtt Belfast látképének egyik legismertebb eleme. A 96 méter magas és 140 méter széles Goliath 1969-ben épült, és 840 tonnát képes megemelni. A két darut 2003 óta nem használják, de látképi jelentőségük miatt helyi védelmet élveznek.

A daruk közelében található a Belfastban épült Titanic óceánjáróról elnevezett Titanic Negyed, benne a tragikus sorsú hajó emlékének szentelt múzeummal, amely szintén fontos jelenetsor helyszíne lesz a sorozat második évadában.

A harag földje mélyen kötődik Észak-Írország történetéhez is, nemcsak földrajzához. Az Egyesült Királyság részét képező ország huszadik századi történetét két vallási-etnikai csoport, a katolikus ír nacionalisták és a protestáns angol unionisták számos erőszakos összecsapásba torkolló ellenségeskedése kísérte végig. Ha nem is teljes békét, de döntő fordulatot hozott az 1998-ban megkötött nagypénteki egyezmény, amely a sorozat cselekményének is egyfajta kiidulópontjaként funkcionál.

A főszereplő, James Nesbitt, Észak-Írországban született és olyan filmekkel vált világhírűvé, mint a Véres vasárnap, az Öt perc mennyország és A hobbit-trilógia, illetve olyan sorozatokkal, mint a Ha hív a kötelesség és az Elveszettek. Jed Mercurio, a sorozat vezető producere a többi között a Testőr, A becsület védelmében és a Testek című produkciók alkotója volt korábban.

A harag földje (16) hétfőnként 21:45-től a Dunán. A sorozat epizódjai adás után elérhetők a Médiaklikk Filmtárában.