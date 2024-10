A zene világnapját saját koncerthelyszínen ünnepli az MRME

Szeptember 30-án adták át ünnepélyes keretek között a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME) új otthonát, a Dohnányi Ernő Zenei Központot. Az eseményen mutatkozott be az MRME új zeneigazgatója, ügyvezetője Káli Gábor. A karmester az M1 Ma reggel című műsorának vendégeként a zene erejéről és munkássága alappilléreiről beszélt.

„A zenének felbecsülhetetlen hatása van, olyan elemi dolgokat mozgat meg az emberekben, amelyeket talán más művészeti ág nem, ezért szerintem mindenkinek alapvetően szüksége van erre az érzésre” – fejtette ki a zeneigazgató, karmester. Az intézmény névválasztásáról elmondta: a Dohnányi Ernő a zenei központ névadója a 20. század egyik legkiemelkedőbb zeneszerzője, nemzetközi hírű és zseniális zongorista, aki fontos szerepet játszott az MRME történetében is, hiszen alapítója volt a zenekarnak.

A Jókai utca 4. szám alatt található intézmény egyben egy új koncerthelyszínt is ad Budapestnek, ahol kamara hangversenyeket és szólókoncerteket is terveznek. „Elsődleges szerepünk, hogy a zenei értékeket átadjuk, így új színként ifjúsági koncerteket is tartunk a Dohnányi Ernő Zenei Központban” – fogalmazott Káli Gábor. A karmester pályafutása során több rádiózenekarban is dolgozott, a többi között a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekarában, ezért tudja, hogy ezekben az együttesekben egész másfajta struktúra szerint dolgoznak. Jellemző, hogy széles repertoárt játszanak a barokktól kezdve egy-egy zenemű ősbemutatójáig. „A legfontosabbnak azt tartom, hogy mind a három együttessel közösen működhessünk, ezért a feladatom egységes irányt szabni a közeljövőben az összes együttes számára” – összegezte az ügyvezető.

Az MRME koncertjeiről továbbra is a Rádiómusic.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A honlapon a teljes 2024/25-ös évad programfüzete is megtekinthető. A Dohnányi Ernő Zenei Központ látogatható hangversenyeiről szintén az MRME honlapján, valamint a Médiaklikk/Bartók Rádió oldalon találnak információkat.