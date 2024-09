Klasszikus zenei különlegességek egy jeles nap alkalmából az M5 műsorán

A zene világnapja előtt, szeptember 30-án adják át a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME) új otthonát, a Dohnányi Ernő Zenei Központ nevet viselő intézményt. Az ünnepi esemény apropóján a névadó zongoraművész-zeneszerző, valamint a nagy múltú zenei együttes egy-egy emlékezetes produkcióját tűzi műsorára vasárnap és hétfőn este az M5 kulturális csatorna.

Október 1-jét, a zene világnapját már új otthonában ünnepelheti a Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME), szeptember 30-án ugyanis ünnepélyes keretek között átadják Budapesten, a Jókai utca 4. szám alatt található felújított épületet. A Dohnányi Ernő Zenei Központ nevet viselő intézmény méltó emléket állít a zenekar alapítójának, a zongoraművész-zeneszerzőnek. Az esemény apropóján két különleges előadást láthatnak az M5 kulturális csatornán.

Egyedi dallamvilág, fantasztikus előadók nem mindennapi előadása – szeptember 29-én 21:05-től Dohnányi Ernő Simona néni egyfelvonásos vígoperája várja az M5 nézőit. A történet címszereplőjét fiatalkorában faképnél hagyták az oltárnál, és azóta mindenkit óv a szerelmi csalódásoktól, Beatricétől is távol tartja a kérőket Nuto, a hűséges háziszolga segítségével. Mindeközben nem sejtik, hogy egy kérő álruhában, siketnéma kertésznek tettetve magát már bejutott az ódon itáliai villába. Az 1912-ben Drezdában bemutatott, és több német színpadon is nagy sikerrel játszott vígoperát 2021-ben az Eiffel Műhelyház is műsorára tűzte. A Magyar Állami Operaház Zenekarát Oliver von Dohnányi vezényelte, az ekkor rögzített előadást láthatják az M5-ön vasárnap este.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 2022-es koncertjét szeptember 30-án 22:35-től tűzi műsorára a közmédia kulturális csatornája. Kovács János karmester és a Magyar Rádió Művészeti Együttesei hangversenyén olyan kiváló művészek léptek színpadra, mint Vigh Andrea hárfaművész vagy Kriszta Kinga és Vörös Szilvia operaénekesek. Az előadáson Claude Achille Debussy fiatalkori, egészen különleges hangvételű, ritkán hallható műve, A kiválasztott hölgy című kantáta hangozott el, de a koncerten meghatározó szerepet játszottak a táncok, illetve különleges szólóhangszerként a hárfa, amely Debussy és Camille Saint-Saëns kompozícióiban került a zenei események centrumába.