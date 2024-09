A Sárga-folyó urai új közönségkedvenc lehet a Dunán

A Sárga-folyó urai szeptember 24-én mutatkozott be először Magyarországon. A kedd esténként 20:45-től a Dunán látható széria premier epizódja a közmédia legnézettebb napi műsorai között volt. A 2022-ben bemutatott kínai, történelmi sorozat részei a vetítés után 7 napig megtekinthetők a Médiaklikken.

A 17. századi Kínában játszódó, 40 részes történelmi drámasorozat, A Sárga-folyó urai (Tian xia chang he / The long river) szeptember utolsó keddjén debütált a Dunán. A széria a hatalom, a korrupció és a kitartás témáit boncolgatja, a főszereplő, Kang-hszi császár (Luo Jin) uralkodói kihívásain keresztül. A cselekmény középpontjában a címben szereplő Sárga-folyó áll, amelynek áradása állandó fenyegetést jelent: számtalan életet követel és veszélyeztet. A császár két szakembert, a fiatal, elszánt Csen Huangot (Yin Fang) és a bölcs, becsületes Csin Fut (Huang Zhi Zhong) bízza meg a felelősségteljes és cseppet sem veszélytelen feladattal, hogy megoldják a folyó szabályozását. Munkájukat a természet kiszámíthatatlansága mellett tisztességtelen hivatalnokok áskálódása is nehezíti.

A sorozat történelmi hitelességű díszlete és jelmezei, valamint lebilincselő története miatt már az első részben magával ragadta a nézőket, akik kedd esténként követhetik figyelemmel a folytatást.

A Sárga-folyó urai – keddenkét 20:45-től a Dunán.

Kiemelt kép forrása: Fotó: Hunan Satellite TV