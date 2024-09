Johnny Depp életműdíjat kap októberben a római filmfesztiválon

Johnny Depp életműdíjat kap az októberi Római Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol legújabb rendezését is levetítik – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A színész-rendező Modi – Three Days on the Wing of Madness című filmje Amedeo Modigliani olasz szobrász, festő viharos életét idézi fel 1916 Párizsában, az első világháború idején. A produkció szereposztásában Riccardo Scamarcio, Al Pacino és Antonia Desplat látható. Az életrajzi dráma premierje kedden a San Sebastian-i filmfesztiválon lesz, ezt követően mutatják majd be Rómában is. A 19. Római Nemzetközi Filmfesztivált október 16. és 27. között rendezik meg. Depp mellett a filmipar más hírességeit, köztük Viggo Mortensent és Francis Ford Coppolát is várják az örök városba, akik szintén elismerésben részesülnek majd. Kapcsolódó tartalom Az olasz film nagyasszonyát, Sophia Lorent különleges szálak fűzik Magyarországhoz Öt különleges Golden Globe-díja mellett 1995-ben Cecil B. DeMille-díjjal ismerték el filmes életművét, és csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek sétányát. Mortensen második rendezését, a The Dead Don't Hurt című westernt kíséri el a fesztiválra. Coppolától pedig Megalopolis című sci-fit vetítik, amelynek főszerepét, az Új Róma megépítésén dolgozó ambiciózus tervezőt, Adam Driver játszotta.