A gyermeki fantázia figuráit kelti életre az M2 Gyerekcsatorna

Közös mesefilm készítésére hívja ifjú nézőit az M2 Gyerekcsatorna. A Firkaland – Készítsünk együtt mesét! című pályázati felhívás inspirálóan hat a gyermeki képzelőerőre, végeredményeként pedig egy egyedülálló animált történet jön létre a gyermek által megalkotott figurával.

Két dologra lesz szükségük az M2 Gyerekcsatorna nézőinek: sok játékra és még több jó mesére – ezeket ötvözi a közmédia gyerekcsatornájának új pályázata. Az őszi kampány a magyar animáció 110. évfordulójának alkalmából a meséről szól, méghozzá egy olyan különleges történetről, amelyet az M2 és annak nézői együtt alkotnak meg.

A csatorna szerkesztői által kitalált mesének a hangulata és a környezete adott, ezt a kampányfilmben is lehet látni, csak a főszereplők hiányoznak. Az M2 műsorvezetője, Mirkó így kezdett bele ebbe a mesébe: „Hetedhét határon túl, a céklaszikla tövében, a vattacukorerdő közepén, szóval egészen közel hozzánk élnek a ponyókák. Tudjátok, azok az icipici barátságos lények, akik olykor óriásira is megnőhetnek. Egy színes gomb lóg a nyakukban. Égig erő várakat építenek pöttyös labdákból, és minden hétfőn hapcipartit rendeznek.”

A fantázia által alkotott karakterek, azaz a ponyókák kinézete ismeretlen, vagyis az alakjuk, a színük és minden egyéb tulajdonságuk megalkotását a gyermeki fantáziára bízzák. A pályázóknak tehát mesefigurákat kell tervezniük, aki pedig szeretné, az meg is mozgathatja azokat egy animációs technikával. Ehhez segítségül néhány trükkös animálási ötletet be is mutat a csatorna. A rajzolás önmagában is számos pozitív hatással jár, mint például a kreativitás fejlesztése és az önkifejezés. Az ilyen tevékenységek által megőrzött emlékek értékesek a család számára, de most nemcsak a hűtőn vagy falon lóghat az alkotás, hanem megelevenedve, igazi rajzfilmhőssé is válthat.

A jelentkezők a megadott információk alapján kitalált, megrajzolt figuráikat, fotós vagy videós formátumban is beküldhetik október 25-ig a hetedhetkaland@mtva.hu e-mail címre. A kreatív kalandra 12 éves korig nevezhetnek a tanulók.

Az öt „legponyókásabb” ponyóka életre kel az M2 Gyerekcsatornán, valamint a nyerteseknek egy különleges élményben lehet részük a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban, ahol bekukucskálhatnak az animációkészítés világába.

A játékkal kapcsolatos további részletek elérhetők a Médiaklikk.hu/firkaland oldalon.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga