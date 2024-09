Révész Sándor: Megtanultam türelemmel és fegyelemmel élni

A legendás Piramis együttes énekese két évvel ezelőtti stroke-ja után már nyíltan beszél egészségi állapotáról. A Kossuth Rádió Örökzöld című műsorában az énekes elmondta, hogy a betegsége megtanította a türelemre és fegyelemre, valamint megerősítette a hitét.

Révész Sándor a hetvenes években a Generál együttessel lett országosan ismert, majd a Piramissal futott be végérvényesen. Később bebizonyította, hogy egyedül is óriási sikereket tud elérni. Két évvel ezelőtt azonban súlyos egészségügyi megrázkódtatás érte: stroke-ot kapott. A nehézségekről a Kossuth Rádió Örökzöld című műsorában beszélt.

„Időközben megszokottá vált, hogy a hétköznapokban mennyire módosította az életemet. Mára megbarátkoztam vele, hogy ezzel együtt kell élni. Szívből remélem, hogy az idő segíti a gyógyulást” – kezdte Révész Sándor. Az előadó hozzátette, betegsége türelemre és fegyelmezettségre tanította, így könnyebben birkózik meg a hétköznapi kihívásokkal.

„A hit nagy támasza az embernek az ilyen nehéz pillanatokban. Volt miből merítenem, és az a fajta fegyelem, amire áldott szüleim és nagyszüleim tanítottak világéletemben, nagy segítségemre volt” – folytatta az énekes, aki azt is elárulta, példaképe Steven Tyler, a világhírű rockzenekar, az Aerosmith frontembere, aki több betegséget átvészelve állt vissza újra a színpadra. A teljes beszélgetés – amelyben szót ejtenek egyebek mellett a lázadásról, a spiritualitásról és életrajzi kötetéről is – újrahallgatható a Kossuth Rádió Médiaklikk-oldalán, amelyen elérhetők a műsor korábbi adásai is.

Kapcsolódó tartalom Örökzöld

Kiemelt kép forrás: MTVA/Kossuth Rádió