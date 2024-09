A Balkan Fanatik önsegélyező koncertet ad az Akvárium Klubban

Önsegélyező koncertet tart a Balkan Fanatik október 12-én az Akvárium Klubban. Az elektro-etno csapat hangszereket vásárolna a bevételből.

„Júniusban egyik percről a másikra kihúzták alólunk a talajt: egy koncertekkel teli hétvége előtti éjszakán ellopták a hangszereinkkel megpakolt buszunkat. A nyarat a hazai zenésztársadalom és barátaink példátlan összefogásának köszönhetően kölcsönhangszerekkel végigzenélhettük, mattot kaptunk. Nem csak a megélhetésünkről van szó, a koncertezés nekünk az életünk” – idézte a zenekart az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény.

Mint írták, a busz azóta sem került elő, a nyomozást lezárták, a Balkan Fanatiknak pedig hangszereket kell vásárolnia, hogy folytathassák a zenélést.

Ez sokmilliós tételt jelent, és a csapat a közönséghez fordult segítségért.

„Az Akvárium NagyHalljában lesz koncertünk október 12-én, és azt tervezzük, hogy annak teljes bevételét hangszervásárlásra fordítjuk. Akinek az alapárú jegyen felül is van kedve és lehetősége patronálni a zenekart, különböző összegű speciális támogatói belépőkből válogathat. Az ötlethez csatlakozott Copy Con és csapata” – áll a közleményben.

A Balkan Fanatik egy producerduó, tagjai, Lepe (Lepés Gábor) és Yorgos (Tzortzoglou Jorgosz) több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött hozták létre 2002-ben a zenekart.

Yorgos a Gépfolklórból és a Barbaróból volt ismert énekes, Lepe az elektronikus zene világából érkezett, Ákos csapatának tagja, Pierrot és Ganxsta Zoli producertársa és hangmérnöke is volt. Az általuk képviselt két, látszólag összeférhetetlen műfaj elegye teremtette meg a Balkan Fanatik egyedi világát.

„Hagyományélő, nem pedig hagyományőrző zenekar vagyunk, napi szinten éljük meg a népdalokat, mindegy, milyen stílusba helyezzük őket, keverjük akár a britpoppal, akár reggae-vel. Mulattatni akarunk a népzenével és nem mulatós zenét csinálni” – nyilatkozta korábban Yorgos az MTI-nek.

Első rádiós sikerük 2004-ben a Csináld, csináld, jól csináld! volt, két évvel később a perzsa-svéd Arash-al közös Tike, Tike Kardi lett népszerű. 2009-ben a Los Angeles-i rapper sztár, Prophet közreműködésével készült az American Perestroika című lemezük, amelyről a Ha te tudnád… lett ismert.

Másik népdalfeldolgozásuk, a Repülj madár Geszti Péter közreműködésével készült.

Zenéik szerepeltek a Mix, a Nyócker és a Fekete leves című filmben.

Lepe és Yorgos együtt felel a zenékért, szövegekért, a hangszerelésért, a programozásért, a samplerekért. A Balkan Fanatikban a zenészek, énekesnők, rapperek folyamatosan változtak.

A zenekar játszott Bécsben, Erdélyben, Lengyelországban, Horvátországban, Szerbiában, fellépett a Public Enemy, a Jethro Tull, a Transglobal Underground és az Prodigy előzenekaraként.

Eddigi albumaik: Balkan Fanatik (2003), Hungarikum (2006), American Perestroika (2009), Ölelj magadhoz (2011), Feljött a Nap (2014), On the Road (2014), Csókolj meg babám (2015), All Paths Are Yours (2015, ifj. Kurtág Györggyel), Urban Fragments (2016), Jajj az a szerelem (2017).

Kiemelt kép: Georgios Tzortzoglou lemezlovas és Lepés Gábor basszusgitáros (Fotó: MTI/ Kovács Attila)