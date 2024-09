Bíró Ada adásról adásra emberibbé válik az alkotók szerint

Még a készítőket is meglepte, milyen pontossággal követi a rendezői utasításokat Bíró Ada, a mesterséges intelligencia segítségével megalkotott, első magyar virtuális műsorvezető. A Delta Hírek bemondójáról a műsor alkotói árultak el kulisszatitkokat a Duna Család-barát című műsorában.

Fejős Ádám, a Delta házigazdája idén tavasszal mutatta be új kollégájaként Bíró Adát, a közmédia első MI-műsorvezetőjét, aki azóta a Delta Hírek állandó arca lett. A ismeretterjesztő-tudományos műsor úttörőként Magyarországon először alkalmazott digitális képi és nyelvi modellt: Ada a speciális technológiának és a grafikusoknak köszönhetően elevenedik meg vasárnap délutánonként a Dunán.

„Bíró Ada olyan, mint egy kisgyerek. Folyamatosan fejlődik, javul a kiejtése, egyre emberibben, lendületesebben kommunikál, így adásról adásra ügyesebben vezeti a műsort. Követjük a nézői visszajelzéseket, igényeikre reagálva az új évad első adásában lecseréltük a korábbi adásokban viselt piros ruháját kékre”

– mondta a Delta rendezője és forgatókönyvírója, Rideg Richárd.

Noha sokan különböző hírességekhez hasonlítják, arcvonásait és megjelenését nem konkrét személyről mintázták. Bíró Ada megalkotásában szakemberek sora vett részt, ahogy fejlesztésén is többen dolgoznak. Az új évadban a ruhacsere mellett más újdonságokkal is készültek: az MI-t is bevonják a műsor vizuális megjelenítésébe.

„Ada a látszat, egy vizuális jelenség, amit a mesterséges intelligencia emberi beavatkozással hozott létre. Ez a technológia megengedi, hogy a gyártási folyamatokban is használjuk, így tud majd közvetetten segíteni nekünk a Delta Hírek képi világának megteremtésében” – mondta Urbán Ernő, a műsor producere.

„A gyakorlati megvalósítást úgy kell elképzelni, ha például a német írót, Goethét szeretnénk megmutatni egy adásban, akkor nem egy régi, kopott képet úsztatunk be róla, hanem háromdimenziósan jelenítjük meg, és akár ránk is kacsinthat a képernyőn keresztül” – tette hozzá Rideg Richárd. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Delta – vasárnaponként 16:05-től a Dunán.

Kiemelt kép: Delta, Bíró Ada (Fotó: MTVA)