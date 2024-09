Bárkiből konyhatündért varázsol a Főmenü új évada

Szombatonként új epizódokkal várja a konyhaművészet rajongóit a Főmenü. A Duna gasztroműsorának szeptembertől jelentkező folytatásában – a többi között – nagyanyáink lekvárfőzési praktikái, hagyományos ünnepi ételek, az ázsiai konyha és a street food is megjelenik.

A közmédia népszerű, Főmenü című gasztroműsorának alkotói az új, őszi évadban továbbra is arra törekszenek, hogy izgalmas és hasznos konyhai ötletekkel lássák el a nézőket, és valamennyi bemutatott fogás otthon is könnyedén elkészíthető legyen. Böröcz Zsófia, a műsor egyik házigazdája a Duna Család-barát című műsorában vendégeskedve osztotta meg, mivel készülnek a folytatásban.

„A Főmenü valamennyi korábbi évadában hangsúlyos szerepet kapott a szezonalitás, és ezúttal sem lesz másképp. A közös ötletbörzét úgy indítottuk, hogy egy-egy időszakkal párosítottuk az alapanyagokat és a recepteket, így az adásokban mindig aktuális és tematikus konyhai tippeket kapnak tőlünk a nézők” – kezdte Böröcz Zsófia. A Michelin-csillagos séf, Széll Tamás állandó műsorvezetőtársa hangsúlyozta, tőle továbbra is a könnyedebb, egészséges fogásokra lehet számítani, valamint ő teszi fel a menüsorra a koronát ínycsiklandó édességekkel.

„Széll Tamás egy igazán felkészült, kreatív szakember, aki a konyhaművészet legtöbb területéhez kiválóan ért. Hajlamos azt hangoztatni, hogy a desszertkészítés nem az ő asztala – ezért az édes fogások elkészítésének lehetőségét rendszerint átadja nekem –, de valójában ezek elkészítésében is remekel” – tette hozzá a Főmenü női arcaként ismert privát séf és gasztromentor.

Legyen szó akár hagyományos magyar ételekről vagy nemzetközi különlegességekről, a szombat délutánonként jelentkező friss adásokban kivétel nélkül kipróbált, könnyen követhető és sikerre ítélt fogások receptjeit ismerhetik meg a nézők. Az új évadban nagymamáink befőzési titkai, tradicionális magyar ünnepi fogások, valamint az ázsiai konyha izgalmas ízei és a modern street food világ is megjelenik majd. Adásról adásra sztárvendégekkel kedveskednek: a számos turisztikai- és gasztronómiai műsor háziasszonyaként ismert Borbás Marcsit és a Duna műsorvezetőjeként is feltűnt Jászai Mari-díjas színművészt, Kautzky Armandot, valamint a hazai gasztronómia szakembereit – étteremtulajdonosokat, manufaktúrák vezetőit, cukrászokat, séfeket és borászokat – is vendégül látják.

A teljes beszélgetés – amely során szilvás morzsasütemény is készül – újranézhető a Család-barát Médaklikk-oldalán.

Főmenü, 5. évad – szombatonként 17 órától a Dunán.

Fotó: MTVA/Nagy Gábor Tamás