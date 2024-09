Televíziós kulisszatitkok: így készül a népszerű műveltségi kvízműsor

Hétköznap 17:30-tól várja a vállalkozó szellemű telefonálókat az M5 kulturális csatorna Ön is tudja? című kvízjátéka. A tudásalapú műveltségi műsor két házigazdája, Hábermann Lívia és Maka Gyula a Librettó nézőit avatta be a kulisszatitkokba.

Az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában jelentkezett be az Ön is tudja? stúdiójából adás előtt nem sokkal Hábermann Lívia. A műsorvezető megmutatta a nézőknek, mit lát ő adás közben, a vele szemben elhelyezett kamerát és monitorokat, továbbá a vezérlőbe tekintve megnézhették, mennyi ember összehangolt munkájára van szükség egy félórás élő műsor lebonyolításához.

„A kérdéseket mi sem kapjuk meg előre, a monitoron keresztül látjuk először. A szerkesztői utasítások a fülhallgatóra érkeznek, amit eltakarok a hajammal. Jegyzeteket is készítek a játék alatt, felírom a nyereményeket, a játékosok neveit és – bár kívülről tudom – a telefonszámunkat is, egyfajta biztosítékként” – árulta el Hábermann Lívia miközben a nézők a vezérlőbe is benézhettek, ahol operatőrök, szerkesztők, vágók, hang- és fénytechnikusok, valamint asszisztensek készülődtek a 17:30-kor kezdődő élő adásra.

A nagy sikerű műveltségi kvízjáték minden héten, hétfőtől péntekig várja a vállalkozó szellemű betelefonálókat, akik közül a legjobbak augusztustól a hónap utolsó adásában párbajban is összemérhetik tudásukat. „A hónap végére kialakul a mezőny a legjobbakból, ők kapnak lehetőséget párbajozni. A műsorban a tudás mellett az idő is fontos tényező, feszített tempóban kell koncentrálniuk” – fogalmazott Hábermann Lívia. A feszült helyzetekkel kapcsolatban Maka Gyula, az Ön is tudja? másik műsorvezetője hozzátette, mindig drukkol a versenyzőknek, és szívből sajnálja, ha valaki épp egy fix nyeremény előtt rontja el a választ. Maka Gyula, aki már csaknem egy éve csatlakozott a kvízműsor stábjához, elárulta, bár a Fővárosi Nagycirkusz műsorvezetői szerepe után szokatlan volt számára, hogy a stúdióban nem látja a „közönséget”, mára kialakult egyfajta érzékenysége a telefonos reakciók befogadására is.

Az Ön is tudja? kvízmesterei – Hábermann Lívia és Maka Gyula – hétköznaponként 17:30-tól várják a játékosokat, a nézők a részvételhez a 06/1-200-12-96-os telefonszámot számot hívhatják. A korábbi adások újranézhetők a Médiaklikken.

Az Ön is tudja? kulisszatitkait bemutató Librettó adás a műsor Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

Kiemelt kép: Hábermann Lívia és Maka Gyula (Fotó: MTVA)