Kezdődik a Derítsük ki! harmadik évada az M2 Gyerekcsatornán

Új kalandok várják szeptember 21-től a közmédia gyerekcsatornájának kis nézőit, hiszen kezdődik a Derítsük ki! című műsor harmadik évada. A jól ismert Kuta Tóbiás helyét ezúttal Felfe Dezső veszi át, aki Tudor Kukaccal és egy új baráttal kezd bele izgalmas tudományos felfedezőútjaiba.

A Derítsük ki! új évadában számos újdonság várja a nézőket. A főszereplő, a korábbi évadokból ismert Kuta Tóbiás elutazik az Északi-sarkra kutatni, helyére Felfe Dezső érkezik, akit Barna Zsombor színművész, bábszínész alakít. Kisvártatva egy új lakótársra is szert tesz a padláson: Dénesre, a félénk kukacra, aki különleges módon csatlakozik a sorozat cselekményébe. Újításként a nézők végre beleshetnek a földalatti Kukaclakba is, amit eddig csak kívülről lehetett látni. A lyukacsos fal mögött lévő rejtett világ idén teljes pompájában feltárul.

A harmadik évadban a gyerekek rengeteg izgalmas és érdekes tudományos témával találkozhatnak. Szó lesz a természetben előforduló mintázatokról, a szaporodás csodájáról, felfedezhetik az űr végtelen távlatait, és bepillantást nyerhetnek az emberi test belső világába. Az agy működésének vizsgálata, az elektromosság, a sebesség, a zene és a folyadékok is külön epizódot kapnak.

További izgalmas fejlemény az új Górcső című rovat. A mikroszkóp régi nevét viselő, állandó műsorelemben mindig valami érdekes dolgot szemlélnek meg sokszoros nagyításban, így a gyerekek a tudomány világának legapróbb titkaiba is betekintést nyerhetnek. Az új évad utolsó, találmányokról szóló epizódjában a Derítsük!hívás nyertesei is szerepelnek majd.

Derítsük ki! – 3. évad – az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású sorozatának új epizódjai szeptember 21-től, szombatonként 19:45-kor látható.

Kiemelt kép: M2, Derítsük ki! 3. évad (Fotó: MTVA)