Érkezik az orvosi drámasorozat második évada a Dunára

A népszerű német tévésorozat, a Doktor Ballouz második évadának premierjével várja nézőit a Duna. Az uckermarki kórházban dolgozó megözvegyült, helyenként csetlő-botló, de az élet fontos dolgaiban sziklaszilárd doktor történetét és az intézmény felemelő, olykor drámai eseményekkel teli életét szeptember 18-tól szerda esténként 21 órától követhetik a csatornán.

Augusztusban láthatták a nagy sikerű német orvosi drámasorozat első évadát a Dunán, szeptember 18-tól pedig érkezik a folytatás. A Doktor Ballouz második évadában újabb szívszorító történeteket, nehéz döntéseket és drámai pillanatokat élnek át a Németország keleti felében, Uckermarkban működő kórház dolgozói.

A 2021-ben indult német széria nemcsak az orvosi hivatás mindennapjaiba ad betekintést, a nézők a címszereplő, Doktor Ballouz életét is nyomon követik. A megözvegyült orvos amellett, hogy a betegeket gyógyítja, és az esetek körülményeire is odafigyelve egyengeti a kórházba kerülők sorsát, magánéleti terheket is cipel.

A szeptember 18-án 21 órától látható második évad első részében egy idős fogadósné kerül egy szerencsétlen esés után, törött vállal Doktor Ballouz kése alá. Az asszony nem hajlandó elfogadni az öregkorral járó korlátokat, és megszökik a betegágyból. Eközben egy szerelmi bánat miatt sikertelen öngyilkossági kísérletet elkövető fiatalember is ellátásra szorul. Az emberi életekért vívott küzdelem mellett Doktor Ballouzt apró kellemetlenség is éri: elromlik a mosógépe, és az eset kapcsán megismerkedik Evával, a kórház mosodájának vezetőjével.

Premier a Dunán: a Doktor Ballouz második évadának epizódjai szeptember 18-tól, szerdánként 21 órától.

Kiemelt fotó forrása: ZDF Studios