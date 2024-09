Egyedi hobbit választott Drahota Andrea

A Jászai Mari-díjas színművész, Drahota Andrea visszavonulása óta is aktívan él. A család, a mozgás és az önkifejezés máig szerves részét alkotják mindennapjainak. A Duna Családi kör című műsorában mesélt a tánc iránti szenvedélyéről és különleges hobbijairól, amelyek éltetik művészi oldalát.

Bár a színpadtól egy ideje visszavonult, nem telnek magányosan vagy unalmasan Drahota Andrea hétköznapjai. A Jászai Mari-díjas színművész gyermekeivel, unokáival tölti idejét és sokat kertészkedik: hűségesen gondozza szeretett, elhunyt férjére, Kozák András, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészre emlékeztető diófáját. A Családi kör vendégeként arról is beszélt, a művészet állandó része az életének: nem telik el napja alkotás vagy zenehallgatás nélkül.

„Az indiai zene és a Beatles nagy kedvenceim, mert érzelmesek és jól lehet rájuk táncolni. Van, hogy beöltözöm a régi ruháimba, és táncolok, ami a lábfájásomon is segít. A másik hobbim, hogy gipszből készítek apró figurákat, babákat, varrok nekik ruhákat is, felöltöztetem őket. Kissé giccsesek, de nagy örömmel alkotom meg őket” – mesélte Drahota Andrea a Duna délutáni műsorában. Hozzátette, az elkészült kreációkat rendszerint nem tartja meg, hanem elajándékozza a családjában, ismeretségi körében. A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

