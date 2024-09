A Budapesti Klasszikus Film Maraton eseményeit követhetik a közmédia csatornáin

Szeptember 17. és 22. között immár hetedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Klasszikus Film Maratont, a restaurált klasszikusok nemzetközi filmfesztiválját. Az eseményről első kézből számolnak be a közmédia televízió és rádió csatornái.

Idén is megrendezi a Budapesti Klasszikus Film Maratont (BKFM) a Nemzeti Filmintézet, amelyről az M5 kulturális csatorna első kézből számol be. A közmédia fontos és kiemelt feladata a magyar és nemzetközi klasszikus filmművészet megismertetése az új generációkkal. Ezt célozza az a törekvés is, hogy az M5, a Duna és Duna World, valamint az M2 Petőfi TV kínálatában hétről hétre megjelennek a világsikerű klasszikus filmek. Ezúttal a BKMF időtartama alatt exkluzív beszélgetések és beszámolók is színesítik a csatornák kínálatát.

A helyszínekről, az Uránia Nemzeti Filmszínházból, a Toldi Moziból, a Budapesti Francia Intézetből és a Budapest Music Centerből az Agenda kulturális híradó stábja tudósít majd, de betekintést adnak a nagyszabású, felejthetetlen hangulatú szabadtéri vetítésekről is a Szent István-bazilika előtti Szent István téren.

A programban idén is számos restaurált mű premierje és filmtörténeti ritkaság bemutatója várható – amelyről bővebben a Librettó kulturális közéleti magazinműsor alkotó és filmtörténész vendégei számolnak be. A fesztivál kiemelt témája az idén 110 éves magyar animáció, amely emlékév hangsúlyos szerepet játszik a közmédia csatornáin is. Ezúttal a Dunán, az M5 kulturális csatornán, de a Kossuth és Petőfi Rádióban is sok filmtörténettel, filmkészítéssel kapcsolatos, a kulisszatitkokba is betekintést nyújtó beszélgetés készül a Klasszikus Filmmaraton idején.

A Film Maratonra három világhírű alkotó is Budapestre érkezik. Hazánkba látogat a magyar animáció egyik úttörőjének, a John Halasként világhírűvé vált Halász János lánya, Vivien Halas, aki nemcsak édesapja és édesanyja örökségét ápolja, de maga is animációs filmek gyártásával foglalkozott. Wim Wenders (Berlin felett az ég, 666-os szoba, 999-es szoba) itt veszi majd át a 2024-es FIAF-díjat, 12 filmjét le is vetítik a maratonon. A harmadik ikon a görög-francia rendezőlegenda, Costa-Gavras (Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája Eltűntnek nyilvánítva, Zenedoboz) szintén Budapestre látogat.

A Zenedoboz, amely a 20. századi magyar történelem tragédiájára tekint vissza a nyitógála filmje lesz. A magyar származású Joe Eszterhas forgatókönyvéből készült, részben Magyarországon forgatott film nagyszerű színészi alakításokkal, Jessica Lange és Armin Mueller-Stahl főszereplésével, megrázó erővel mutatja be, milyen következményei vannak a múlt elhallgatásának, hogy miért fontos az egyén és a társadalom szintjén is a felelősségvállalás, a történelemmel való szembenézés.

A Film Maraton folytatásaként a Dunán hétvégente láthatók a filmtörténet csemegéi, így azok is megnézhetik a klasszikus alkotásokat, akik nem tudtak ellátogatni a fővárosi rendezvényre. Szeptember 22-én a Párbeszéd, 28-én az Éjélkor és 29-én Sándor Pál: Miss Arizona című filmje látható a Dunán. A közmédia szándéka szerint ezt követően is havonta egyszer a Budapesti Klasszikus Film Maraton listájából tűz műsorára egy-egy filmet a csatorna szombaton.

Szintén ebből az alkalomból vetíti az M5 kulturális csatorna szeptember 27-én a Budapesti tavasz című filmet.