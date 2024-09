Nem készült szubrettnek Oszvald Marika

Az opera és az operett is érdekelte fiatal korában Oszvald Marikát. A Kossuth és Jászai Mari-díjas előadóművész énekelni, táncolni és színészkedni is szeretett, ez vezérelte ebbe a szerepkörbe. Ám eljött az idő, amikor át kellett adnia a stafétát – ezzel kapcsolatos érzéseiről is mesélt a Ridikül vendégeként a Dunán.

Átadni a stafétabotot, egy szerepet a színpadon, vagy akár egy szerepkört egy családon belül – erről a folyamatról, az ehhez kapcsolódó érzésekről beszélgetett a Ridikül háziasszonya, Dióssy Klári vendégeivel, Oszvald Marika és Szendy Szilvi színész, operetténekesekkel, valamint Bock József szőlész-borásszal és fiával, Bock Valérral. Oszvald Marika Kossuth és Jászai Mari-díjas előadóművész kicsi, szőke, fergeteges humorral, tánctudással, mi lehetett volna más, mint szubrett, bár – mint mondja – fiatal korában sokat tépelődött a jövőjén. Szintén szubrett édesanyja révén, már 3-4 éves korában ismerte a dalokat, édesapja pedig operaénekes volt, így szerette a komolyzenét, és kacérkodott ezzel a területtel is. „A sorsom vezérelt. Azért alakult ki talán ez a szubrettség az életemben, mert ebben lehetett énekelni, táncolni és színészkedni is, ez a hármas egység sodort a szubrett szerephez” – mondta a Duna délutáni talkshow-jának vendégeként Oszvald Marika, aki világra szóló sikereket aratott a színpadon. Azt is bevallotta, eleinte úgy érezte, túl alacsony, de édesapja azt tanácsolta neki, hogy ne törődjön ezzel, hiszen ő ettől más, mint a többi. „Később már nem is foglalkoztam ezzel, megvolt az egészséges önbizalmam, sportoltam, képeztem magam és mindig a belülről jövő, őszinte játékra törekedtem”. Kapcsolódó tartalom Rendhagyó adásokkal tér vissza a Ridikül A Duna népszerű délutáni talkshow-ja szeptember 2-től egy héten át vendég-műsorvezetőkkel és különleges adásokkal jelentkezik. A szubrett pályafutás is véges azonban, így eljött az idő, amikor át kellett adnia a stafétabotot. A Ridikülben elmondta, tudomásul vette a helyzetet. „Úgy érzem, töretlen volt számomra az átmenet, hiszen a további szerepeim és feladataim is örömmel töltöttek el” – mondta, hozzátéve, számára az a fontos, hogy élvezze a játékot. „Szeresd, amit csinálsz” – ezt tanácsolta az örökébe lépő Szendy Szilvinek. A Honthy-díjjal és Bársony Rózsi-emlékgyűrűvel elismert színész megfogadta Oszvald Marika tanácsát, és betartja a megfelelő kéztartásra vonatkozó megjegyzését is, így azóta már az egyik legnépszerűbb képviselője a szerepkörnek. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán. Ridikül – hétköznap 16 órától Dióssy Klárival a Dunán. Kiemelt kép: Oszvald Marika Kossuth és Jászai Mari-díjas előadóművész (Fotó: Ridikül/Tőke Béla)