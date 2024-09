A kultúra, ember és természet közötti kapcsolatot vizsgálja a METU Galéria legújabb fotókiállítása

Szeptember 10-én, kedden nyílt Geibl Kata és Jámbor Zsóka kiállítása a METU Galériában, amely a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Művészet- és Designelméleti Intézete által szervezett Ökológia és művészet konferencia kísérőeseménye. A SUB SOLE című kiállítás a konferencia témájához kapcsolódva mutatja be a két művész munkáit.

A kiállításon Geibl Kata 2019-es There is Nothing New Under the Sun című sorozata és 2021- ben megjelent azonos című fotókönyvét tekinthetik meg az érdeklődők, amely a kapitalizmus hatásaival foglalkozik.

Megrendezett fotói a populáris kultúra következményeit és szépségideálját tematizálják, közöttük a természethez, az emberi testhez és a képekhez fűződő viszonyunkat.

Jámbor Zsóka, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója 2024-es QUILTIC projektjében klorofill nyomat eljárással készült munkáit mutatja be a kiállításon. Alkotásain a chili növény, a hozzá kapcsolódó ősi ábrázolások és a képet alkotó anyag elválaszthatatlan egysége jön létre.

„A képek témája a chilik vizuális ábrázolásai mezo- és dél-amerikai archeológiai leleteken, épületeken és kódexeken. A kultúrtörténeti kutatás célja felfedezni e számomra fontos növényfaj őslakos társadalmakban betöltött szerepének nyomait és még közelebb kerülni a témához a vizsgálódás és a képkészítő eljárás által” – nyilatkozta Jámbor Zsóka a projekt kapcsán.

A levelek az expozíció folyamán frissek, és mégis ősiek, a képek nyersanyagaivá válnak, és segítségükkel olyan ábrák mutatkoznak meg, amelyeknek évszázadokkal ezelőtt témái voltak. Előállításukhoz szükséges megismerni a fotoszintézis folyamatát és alkalmazkodni az aktuális időjáráshoz.

A kiállítást Pettendi Szabó Péter, a Budapesti Metropolitan Egyetem fotográfia szakának megbízott vezetője nyitotta meg.

A SUB SOLE kiállítás szeptember 23-ig, hétfőtől szombatig 10:00–18:00 óra között várja az érdeklődőket a METU Galériában.