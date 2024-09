Ismét Keep Floyding-koncert lesz a Várkert Bazárban. A világhírű brit zenekar, a Pink Floyd munkássága előtt tisztelgő magyar csapat az idén harmincéves The Division Bell című albumot állítja a középpontba szeptember 14-i koncertjén az Öntőház udvarban.

Az Into the Shining Sun című estén elhangzanak a Pink Floyd legnagyobb slágerei is. A Keep Floyding minden alkalommal egyedi műsorra törekszik, koncertjeiknek tematikája van – közölték a szervezők az MTI-vel.

A Keep Floyding 1999 áprilisában, tehát negyedszázada alakult, eredetileg Echoes of Pink Floyd néven – tizenöt évvel ezelőtt váltottak a Keep Floyding névre. A zenekar célja kezdettől fogva a Pink Floyd zenéjének és gondolatainak tolmácsolása volt, a hiteles hangzás eléréséhez komoly eszközparkot tartanak fenn. Vizuális koncepcióban is igyekeznek tartani a lépést a néhai Pink Floyddal, hiszen a robotlámpák, a lézerek, a vetítés az összművészeti performansz szerves része.

Az alapítók közül ma is a csapat tagja Goldschmidt Gábor gitáros-énekes és Haáz Imre szaxofonos, mellettük Tóth András (gitár), Segesdy Márton (billentyűs hangszerek, ének), Hajba László (dob), Balázs Bálint (basszusgitár, ének), Garda Zsuzsa és Simon Edina (ének) szerepel a Keep Floydingban.

A Pink Floyd pályafutása során 200 millió albumot adott el és a pszichedelikus rock legfontosabb együttese lett az évek során.

A zenekar 1973 és 1979 között három lemezzel (The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall) óriási sikereket ért el, olyan dalok fűződnek a nevükhöz, mint a Money, a Time, a One of these Days, a Shine On You Crazy Diamond, a Wish You Were Here, az Another Brick in the Wall (Part 2) vagy a Comfortably Numb.

Roger Waters dalszerző, énekes, basszusgitáros 1985-ben feloszlatta a csapatot, ezután jogvita kezdődött a név használatáért; a Pink Floydot végül David Gilmour gitáros-énekes, Nick Mason dobos és Richard Wright billentyűs vitte tovább. Ők és Waters egyetlen alkalommal, 2005 júliusában álltak újra össze a londoni Live 8 koncerten. Az induláskor meghatározó tag, Syd Barrett 2006-ban, Wright 2008 szeptemberében hunyt el.

