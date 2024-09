Káel Csaba: Azon dolgoztunk, hogy a filmek megtalálják a közönséget

A Nemzeti Filmintézettel azon dolgozunk, hogy a filmek megtalálják a közönséget – mondta a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken, a 20. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál (Cinefest) megnyitóján.

Káel Csaba kijelentette, a Cinefestnek nagy szerepe van arra, hogy az új filmek minél szélesebb körben eljussanak az emberekhez. Úgy fogalmazott, hogy a szervezők a világ filmművészetét vitték Miskolcra.

Azt mondta, a fesztivál jól jelzi, hogy hatalmas az igény a közös mozizásra és a közösségi filmélményekre.

A kormánybiztos kiemelte, a Cinefest változatos filmkínálatot mutat be a világ minden tájáról, a rendezvényt hiánypótló alkotások és neves zsűritagok jellemzik.

Leszögezte, a miskolci Cinefest már fogalomnak számít, mert ablakot nyit a világra, megmutatja hogy hol tart a filmművészet és mi foglalkoztatja az alkotókat. Káel Csaba közölte, a bemutatott filmek is arról tanúskodnak, hogy a mozgókép az a művészeti ág, amely képes minden más művészeti ágat megjeleníteni, történetekkel átélhetővé tenni.

Bíró Tibor fesztiváligazgató arról beszélt, idén is a világ filmtermésének legjavát mutatják be Miskolcon négy teremben. Ezen felül pedig számos kapcsolódó programmal is készültek, a vetítéseken túl szakmai programokat és workshopokat szerveztek, a Csengey-kertben pedig ingyenes koncerteket és filmbemutatókat tartanak.

A szeptember 16-áig tartó eseményen több mint ötven filmet mutatnak be különböző kategóriákban.

Idén a fesztivál kiemelten foglalkozik a török és kínai alkotásokkal a két országgal való diplomáciai kapcsolatok felvételének századik, illetve hetvenötödik évfordulója kapcsán.

A fesztivál nyitófilmjeként a norvég Sarkvidéki konvoj című alkotást mutatták be. A vetítés előtt a film rendezője, Henrik Martin Dahlsbakken azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy filmjével nyitja meg a neves fesztivált.

Kiemelt kép: Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Bús Csaba)