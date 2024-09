Szeptemberben újranyílik a Főmenü konyhája

A Duna népszerű gasztronómiai műsora, a Főmenü új epizódokkal kényezteti a konyhaművészet iránt érdeklődőket. A műsorvezetők, Széll Tamás és Böröcz Zsófia 32 friss adást kínálnak, megfűszerezve elsőrangú szakmai tudásukkal és sztárvendégeikkel.

A Főmenü szeptemberben kezdődő ötödik évadában új, otthon is könnyen elkészíthető receptek és a gasztronómia iránt érdeklődő sztárvendégek várják szombat délutánonként a Duna nézőit.

A műsorvezetők, Széll Tamás Michelin-csillagos séf és Böröcz Zsófia gasztromentor, privát séf a folytatásban a számos turisztikai- és gasztronómiai műsor háziasszonyaként ismert Borbás Marcsit és a Duna műsorvezetőjeként is feltűnt Jászai Mari-díjas színművészt, Kautzky Armandot, valamint a hazai gasztronómia szakembereit – étteremtulajdonosokat, manufaktúrák vezetőit, cukrászokat, séfeket és borászokat – látja vendégül.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Az új évad nyitóepizódjában a tanévkezdéshez illeszkedve gyerekmenü készül, amely nemcsak a kis ínyencek számára ígér ízletes falatokat, hanem a szülőknek is praktikus ötleteket ad a mindennapi étkezésekhez. Terítékre kerülnek majd a szüreti finomságok, így a könnyed nyári fogások után az ősz gazdag ízeit fedezhetik fel. A szünidő utáni felgyorsult hétköznapokhoz igazodva a műsorvezetők villámgyors recepteket is bemutatnak, amelyek segítségével egészségesen, egyszerűen és gyorsan elkészülő fogások kerülhetnek az asztalra. A folytatásból pedig nem hiányozhatnak a különböző szezonális alapanyagokhoz kapcsolódó tematikus adások sem.

A következő évadban is lesz karácsonyi és szilveszteri Főmenü. A hagyományos magyar konyha ünnepi fogásai mellett újdonságok is várják majd a nézőket, hogy a meghitt, családi pillanatokat ínycsiklandó finomságokkal varázsolhassák még emlékezetesebbé. Az ünnepi adások mellett más meglepetéssel is készülnek a séfek, a téli hónapokban például a skandináv konyha ízletes és innovatív ételeit mutatják be.

Főmenü, 5. évad – szeptember 7-től, szombatonként 17 órától a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga