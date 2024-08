Esztergályos Máté: A magyar dzsessz legjavát kínáljuk

A Szakcsi Rádió célja, hogy a magyar dzsessz legjavát kínálja – jelentette ki a rádió főszerkesztője a nyár utolsó hétvégéjén Salföldön rendezett háromnapos dzsesszfesztivál pénteki koncertje előtt a közmédiának nyilatkozva.

Esztergályos Máté elmondta: amikor elindult a Szakcsi Rádió, még nem is sejtették, hogy néhány hónappal később egy háromnapos fesztivált tudnak elindítani.

A rendezvényt Gőz László, a Budapest Music Center alapítója segítségével sikerült megszervezni Salföldön, amelyen a dzsessz különféle alfajait mutathatják be a közönségnek. A pénteki este fellépői experimentális dzsesszt játszanak, míg a csütörtöki és szombati napon populárisabb zenével készültek – tette hozzá.

Esztergályos Máté közölte: a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ nagyon bevált, meghagyja a műfaj intimitását, mégis szabadtéren, a Balaton közelségében tarthatják a koncerteket.

Kitért arra is, hogy szeretnék ezentúl minden évben megszervezni a Szakcsi Rádió Jazz Fesztivált. Megjegyezte: tervezik rádiójuk repertoárját is bővíteni, még több dzsesszzenészt, -kedvelőt bevonni és megszólaltatni.

Szintén fontosnak tekintik a fiatal tehetségek felfedezését, bemutatását és útjuk gondozását. A Küldd be a dalod! felhívásuk is népszerű volt, a program első öt nyertesét már kihirdették, hamarosan a következő ötöt is bejelentik – tájékoztatott Esztergályos Máté.

A Szakcsi Rádió főszerkesztője kiemelte:

a pénteki teltházas est is visszaigazolás arra, hogy szüksége van a közönségnek a dzsesszre, és egy olyan platformra, ahol a magyar dzsessz van fókuszban, de hallhatnak nemzetközi művészeket is.

A közmédia április végétől hallható online dzsesszrádiójának rendezvényén, a Szakcsi Rádió Jazz Fesztiválon a nyitóestén a Stankiewicz – Fekete-Kovács Quintetet, pénteken a Lukács Miklós – Szakcsi Lakatos Róbert Duót, illetve két ikonikus dzsesszzenész kollaborációjaként a Borbély – Dresch Quartetet hallhatta a közönség, míg a zárónapon a Balázs Elemér Group lép fel.

A Szakcsi Rádió műsora az egész ország területén ingyenesen elérhető, az augusztus végi fesztivált is élőben közvetítik, így a rádióhallgatók is élvezhetik a koncerteket. A helyszínen rögzített előadások a Bartók Rádióban egy későbbi időpontban lesznek hallhatók felvételről.

A kiemelt képen: A Lukács Miklós (j) Szakcsi Lakatos Róbert Duó előadása a Salföldön rendezett Szakcsi Rádió dzsesszfesztiválon 2024. augusztus 30-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)