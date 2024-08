Wolf Péter tematikus hétvége a Dankó Rádióban

Az Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, jazz-zongorista, Wolf Péter szerzeményeinek szenteli következő tematikus hétvégéjét a Dankó Rádió. A művészt augusztus 31-én és szeptember 1-jén ünnepli a magyar zene rádiója, a Jó pihenést! és a Szív küldi szívnek szívesen című műsorokban.

Wolf Péter, a Dankó Rádió soron következő tematikus hétvégéjének főszereplője több évtizede sikeres zeneszerző, aki rendkívül sok műfajban alkotott munkássága során: írt táncdalokat, dalokat, televíziós és filmzenéket, hangszeres versenyműveket, balettzenét és kórusműveket. Hangszerelései, átdolgozásai számos lemezen megjelentek. Hangszerelői virtuozitását a többi között a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjein és lemezein élvezhetjük.

Nemcsak virtuóz zenész, kiváló színpadi előadó is. A dalszerzői munka esszenciájáról így mesélt egy korábbi interjúban: „Azokból a dalokból, amikből később sláger lett volt olyan, ami annyi idő alatt készült el, mint maga a dal. A Most kéne abbahagyni is ilyen volt: egy büfében írtam le egy cetlire, és később életem egyik legnagyobb slágere lett.”

Az említett dal keletkezésének további részleteiről, valamint a művész családjáról – például lányáról, Wolf Katiról, napjaink egyik népszerű énekesnőjéről – és az egész életen át tartó alkotóművészet folyamatáról is megtudhatnak többet a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén.

Wolf Péter tematikus hétvége – augusztus 31-én és szeptember 1-jén a Dankó Rádióban.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt