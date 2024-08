Vulkán gyomrában járt a közmédia műsorvezetője

A Duna képernyőseként ismert Forró Bence a Káli-medence egykor vulkánok uralta tájait fedezte fel a közmédia turisztikai magazinjában, a Vár a Kárpát-medence adásában. A Hegyestűhöz kirándulva megtudta, a képződmény valaha egy vulkán gyomra volt.

„A Káli-medence a Balaton-felvidék egyik legszebb része, egyedi klímájú mediterrán táj a magyar vidéken. Apró falvai, dimbes-dombos lankái, útmenti fasorai és takaros házikói elhitetik velünk, hogy az élet harmonikus elmélyülések pillanataiból is állhat” – összegezte Forró Bence, a Duna műsorvezetője.

A közmédia Vár a Kárpát-medence című turisztikai magazinjában a Káli-medence természeti kincseit és látványosságait ajánlotta a nézők figyelmébe. Elsőként Az emberi komédia elnevezésű szoborcsoportot látogatta meg. Az 1986-ban készült alkotás Veszprémi Imre, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész munkája, négy figurája a Kővágóörs melletti Kisdombon, a Kornyi-tó partján áll.

A helyszínt különleges adottsága miatt sokan keresik fel lelkigyakorlat céljából, de Jancsó Miklós filmrendezőt is többször megihlette: a szobrok három filmjében is feltűnnek – tudta meg a Család-barát és a Nyár 24 egyik házigazdájaként is ismert műsorvezető. Forró Bence innen a monoszlói, meredek sziklájú Hegyestű felé vette az irányt.

„A bányaudvar fölé magasodó kétszintes, függőleges bazaltoszlopokból álló sziklafal a Káli-medence egyik ikonikus képződménye. Kevésbé ismert, de a 8 millió évvel ezelőtt létrejött vulkáni mező aggastyánnak számított, amikor a Balaton keletkezett, hiszen Közép-Európa legnagyobb tava úgy 10-12 ezer éves” – jegyezte meg Forró Bence, aki a kirándulókedvűek figyelmébe ajánlotta a Hegyestű legmagasabb pontját.

A 336 méteres magaslatról tiszta időben csodálatos kilátás nyílik a Balatonra, Tapolcára és a Káli-medence tanúhegyeire is. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Vár a Kárpát-medence – hírességek turisztikai ajánlói határon innen és túl, egész nyáron a közmédia csatornáin.

Kiemelt kép forrása: MTVA