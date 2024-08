Hamarosan visszatér a színpadra Vikidál Gyula

Az István, a király legendás Koppánya, Vikidál Gyula a múlt nagy pillanatairól és jelenlegi projektjeiről mesélt az M2 Petőfi TV vendégeként. Az énekes azt is elárulta: szeptembertől újra színházi darabban szerepel.

„Minden színdarab bemutatóját nagy várakozás előzi meg, így volt ez az István, a király 1983-as ősbemutatója előtt is. De minden művészeti alkotást a közönség tesz naggyá, általuk válhat csak ikonikussá. Talán, azt is mondhatnám, hogy ha a jövő generációjának sikerült adni, egy kicsit utat mutatni, úgy könnyebben is megyek majd el” – mondta az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorában a legendás rockopera egyik főszereplőjeként, Koppány karakterében maradandót alkotó Vikidál Gyula.

A Liszt Ferenc- és kétszeres EMeRTon-díjas előadó kitért arra is, hogy különös örömmel töltötte el, hogy hosszú idő után először a 10 éves a torockói Duna Napokon újra Varga Miklóssal énekelhette a darab híres duettjét, az Elkésett békevágy című dalt. „Fantasztikus volt. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy lehetőségem adódott arra, hogy fellépjek ezen a rendezvényen ezzel a dallal” – hangsúlyozta az énekes.

Vikidál Gyula hozzátette, hogy bár minden évben, augusztus 20-a környékén nosztalgikus hangulatba kerül a darab miatt, alapvetően jövőbe tekintő típus, mindig az új munkáira koncentrál. Mobilmánia zenekarával aktívan koncertezik, de rendszeresen fellép a Rocklegendák formációval és szólóban is. Szeptemberben pedig visszatér a Madách Színház színpadára a Nyomorultak című darabban. A teljes beszélgetés az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán megtekinthető, amelyen 60 napig elérhetők a Mit kíván? című műsor korábbi adásai is.

