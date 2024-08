Sebestyén Márta tematikus hétvége a Dankó Rádióban

A magyar zene rádiójának következő tematikus hétvégéjén, augusztus 24-én és 25-én Sebestyén Márta művészete kerül a középpontba. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadó dalai mellett interjúrészleteket is hallhatnak majd.

A magyar népzene egyik kiválósága, Sebestyén Márta nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert, számtalan alkalommal varázsolta el a közönséget egyedi hangjával és a népzene iránti szenvedélyével. A Dankó Rádió augusztus 24-én és 25-én tematikus hétvégével tiszteleg az előadó életműve előtt. A népzenei kincsestárból válogatott művek mellett ritkábban hallható felvételek is helyet kapnak, amelyek új megvilágításba helyezik az előadó művészetének sokszínűségét.

A dalok között a hallgatók bepillantást nyerhetnek Sebestyén Márta gondolataiba is: interjúrészletekből megismerhetik az énekes népzene iránti elkötelezettségének gyökerét, pályafutásának meghatározó pillanatait, valamint azokat a kulturális értékekről is beszél, amelyek egész életén át kísérték. A megszólalások nemcsak a művész életébe engednek betekintést, hanem a magyar népzene és a néphagyomány fontosságát is kiemelik.

Sebestyén Márta tematikus hétvége – augusztus 24-én és 25-én a Dankó Rádióban.

Kiemelt kép forrása: MTI/Mohai Balázs