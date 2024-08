Történelmi séták – Bagi Iván Szent István nyomába ered

Augusztus 20-án ismét „rendhagyó történelemórára” várja nézőit a Duna. A Történelmi séták című ismeretterjesztő műsorban Bagi Iván egészen a honfoglalásig repíti vissza a nézőket. A Karinthy-gyűrűs előadóművész, műsorvezető egy középiskolai diákcsoporttal és történelemtanárukkal kalandozva mutatja be első királyunkat.

Államalapító Szent István király történetét bemutató műsorral készül a nemzeti ünnepünkre a Duna. Egy évezredet utazik vissza az időben Bagi Iván és a vele tartó középiskolai csoport, hogy megismerjék, miként jutott el az Etelközben élő magyarság odáig, hogy szent királyt adjon Európának.

A „rendhagyó történelemórán” a honfoglalás korát az első országgyűlés helyszínén elevenítik fel.

Ópusztaszeren máig jurták és lovasbemutatók őrzik a nyájaikkal vándorló, rettenthetetlen ősmagyarok világát. Bagi Iván és a diákok itt jelmezt öltve ismerkednek meg a lovasnomád harcmodorral. Látogatást tesznek Székesfehérváron, a királyok városában, valamint Veszprémben, a királynék városában.

Útjuk elvezet Esztergomba, Szent István legenda szerinti születési helyére, valamint Budapestre, ahol megcsodálják a Szent Koronát és a Szent István pénzverdéjében készült, az első magyar pénzt. Sétájuk nem csak az államalapító király tetteit idéző szobrokhoz vezet, de családtagjait is az őket ábrázoló emlékművek mellett ismerjük meg, velük együtt pedig e művek alkotóit is, így például Stróbl Alajost.

A műsor teljeskörűen mutatja be István király életművét, családi viszonyait, apja, Géza fejedelem erőfeszítéseit egy európai szinten is elismert magyar állam létrehozásáért, továbbá ennek folytatásaként István viszályát a nomád szokásjog szerinti trónkövetővel, Koppánnyal. Ugyanakkor bepillantást enged kapcsolatába feleségével, Gizellával, valamint fia és örököse, Imre herceg uralkodóvá nevelésébe, sőt még abba is, hogy miért vezetett fia tragikus halála ahhoz, hogy felajánlja országát és koronáját Szűz Máriának.

Történelmi séták – Augusztus 20. – a nemzeti ünnep napján 10 órakor a Dunán.

