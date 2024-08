Unokája miatt is fitten tartja magát Oszvald Marika

Egyszerre háziasszony, színésznő és nagymama Oszvald Marika. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészművész, operetténekes mozgalmas mindennapjairól és unokájáról mesélt a Duna nyári magazinműsorának vendégeként.

Szereti az életet és igyekszik vigyázni magára – mondta a Nyár 24 balatoni stúdiójában Oszvald Marika. Mozgalmas életében minderre szüksége is van, hiszen fellépésekkel járja az országot, próbál egy prózai darabot, gondozza kertjét, és amennyi időt csak tud, unokájával tölt. „Háromféle személyiség vagyok, háziasszony, színésznő és nagymama” – fogalmazott magáról a Csináljuk, a fesztivált! színpadán is fergeteges alakítást nyújtó érdemes művész. Kétéves unokája kapcsán kiemelte, a legutóbbi a legfontosabb szerepe. „Élvezem a vele töltött időt, nem kényeztetem el, finoman terelgetem felcseperedésében. Nagyon aktív gyerek, sokat kell utána futni, így miatta is kondiban kell tartsam magam” – fogalmazott Oszvald Marika. Igyekszik is odafigyelni egészségére, karbantartani és lehetőleg kímélni ízületeit. Erre kiváló eszköz egy, a volt középiskolás osztálytársaitól kapott roller, amelyet a kezdeti nehézségek után megszeretett.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán